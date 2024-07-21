Команда Трампа готовит кампанию против Харрис, если Байден выйдет из гонки, – NYT

Команда Дональда Трампа готовит "серьезную кампанию" против вице-президента Камалы Харрис, если Джо Байден выйдет из президентской гонки.

Ранее СМИ сообщали, что Байден попросил провести опрос о том, какие шансы имеет вице-президент Харрис. К слову, президентские выборы в США состоятся уже в ноябре 2024 года.

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Команда Трампа готовит кампанию против Харрис

Команда Трампа уже подготовила материалы о Харрис и имеет подобные досье на других демократов, которые могли бы стать кандидатами, если Байден выйдет из гонки.

В частности накануне национального съезда Республиканской партии в Милуоки в штате Висконсин команда Трампа подготовила несколько видео, критикующих Харрис, для показа делегатам и в эфире. Однако после покушения на Трампа эту кампанию отменили.

Союзники Трампа также начали изучать записи губернаторов-демократов, которые считаются потенциальными напарниками Харрис. Советники бывшего президента уделяют особое внимание губернатору Пенсильвании Джошу Шапиро – штата, на победу которого больше всего сосредоточена кампания Трампа, чтобы перекрыть путь демократам в Белый дом,

– говорится в материале.

Собеседники издания также отметили, что национальный комитет Республиканской партии тщательно отслеживает деятельность Демократической партии, в частности финансирование кампании Байдена.

В материале говорится, что республиканцы даже готовы подать иск в случае, если возникнут вопросы относительно перевода или использования этих средств.

К слову, на днях Трамп провел первый митинг после покушения и жестко раскритиковал демократов. На сцену Трамп вышел со своим новым кандидатом на должность вице-президента – сенатором Джей-Ди Вэнсом из Огайо – и представителями Республиканской партии.