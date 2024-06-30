Выйдет ли Байден из президентской гонки и кто может его заменить: в CNN объяснили
Источник:CNN
После дебатов Трампа и Байдена Демократическая партия США начала думать о замене кандидата на предстоящих выборах. В то же время нынешний президент США получил поддержку почти всех делегатов партии.
Кандидата в президенты от демократов официально выберут в августе на национальном съезде Демократической партии США. Пока сам Байден не заявлял, что рассматривает возможность отставки.
Читайте также Трамп врет сквозь зубы ради собственной выгоды, – Обама вступился за Байдена после дебатов
Может ли Байден выйти из гонки
Джо Байден уже является вероятным кандидатом от демократов с подавляющим большинством избирателей на праймериз. Согласно правилам национального комитета Демократической партии, делегаты обязаны поддержать победителя.
Стоит отметить, что во время праймериз Байден столкнулся с незначительной оппозицией.
Основная оппозиция Байдена происходит не от какого-то кандидата, а от более общей внутрипартийной тревоги относительно его возраста и возмущения прогрессивистов поддержкой администрации Израиля во время его многомесячной войны против ХАМАС в Газе,
– говорится в материале.
Нынешний президент США или другой член партии не имеет официального механизма выбора своего преемника, а это означает, что демократам придется выбирать его на открытом съезде.
Кто может заменить Байдена
По словам журналистов, вице-президентка Камала Харрис была бы главным претендентом на место в избирательном бюллетене при таком сценарии. Но будут и другие потенциальные кандидаты, которые ранее утверждали, что могут провести более эффективную кампанию против бывшего президента Дональда Трампа.
Харрис, как и любому другому кандидату, придется заручиться поддержкой большинства однопартийцев.
Сейчас главный вопрос – бросит ли кто-то вызов Харрис. В то же время есть вероятность, что решение о замене Байдена может привести к расколу и неприятностям. Делегаты должны будут решить, кого выбрать, в серии голосований после лоббирования.