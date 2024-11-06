Американские правоохранители задержали мужчину возле Капитолия в Вашингтоне, когда тот пытался пройти с двумя бутылками горючего в своем рюкзаке. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на телеканал CBS.

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По информации канала, задержанного остановили на входе в центр для посетителей, где он также имел бумагу и, возможно, топливо. Начальник полиции Капитолия Томас Мангер подтвердил эту информацию, отметив, что инцидент не связан с выборами в США.

Обратите внимание! Имя мужчины не рассекретили, но отметили, что это был 28-летний мужчина из Мичигана. Когда он подошел к зоне проверки, где оставил свой рюкзак и верхнюю одежду для осмотра, полицейские обнаружили предметы, похожие на оружие.

Правоохранители исследовали активность задержанного в социальных сетях и предположили, что его действия могли быть вызваны событиями палестино-израильского конфликта. После инцидента полиция временно закрыла центр для посетителей, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

Не было видно, что он облил всю свою одежду. Кое-что из его одежды пахло бензином, но не весь. Поэтому пока неизвестно, какими были его намерения,

– добавил Мангер.

Также полиция установила, что мужчина оставил свой автомобиль вблизи перекрестка 9-й улицы и Мэриленд-авеню на северо-востоке Вашингтона. Днем его транспорт был заблокирован.

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