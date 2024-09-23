Уже кидался на евреев: как Трамп хитростью пытается получить преимущество на выборах

Ситуация с предвыборной гонкой в США представляется чрезвычайно интересной. Чем ближе к выборам – тем больше ситуация сводится к "50 на 50".

Об этом 24 Каналу рассказал политический деятель из США Юрий Рашкин, отметив, что дебаты в США дали кандидатке от демократов Камали Гаррис скачок популярности. Трамп выступил ужасно, но его все равно поддерживает достаточное количество американцев. Многие из республиканцев говорят: "Он, конечно, сукин сын. Но наш".

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Ситуация становится все интереснее

Как подчеркнул Рашкин, согласно последним опросам Гаррис имеет чуть большие шансы, чем Трамп. Тут не стоит сильно на них опираться. Ситуация может полностью измениться. И демократы прекрасно это понимают, поэтому призывают не учитывать опросы и продолжают работать с избирателями.

Если посмотреть на встречи Гаррис и Трампа с публикой, то ситуация там довольно разная. Трамп выступает с хаотическими речами на "полумертвом" стадионе, где иногда бывают пустые места. У Гаррис все по другому: там музыка, люди танцуют и царит атмосфера радости.

Но опять-таки это ни о чем не говорит. Возможно, избиратели Трампа уже ждут выборов и не ходят на такие встречи.

Трамп уже немного занимается антисемитизмом и кидается на евреев. Вообще говорил, что если проиграет выборы, то это будет вина американских евреев. Поэтому там часть республиканской пропаганды уже работает на то, чтобы показать, что Трамп – это хороший выбор для Израиля. Хотя мы знаем, что исторически именно демократы существенно поддерживают евреев,

– рассказал Рашкин.

Обратите внимание! Камала Гаррис заявила, что готова на повторные дебаты с Трампом. Он же считает, что слишком поздно проводить дебаты. А Гаррис якобы хочет их организовать, потому что проигрывает на выборах.