Сийярто заявил, что победа Трампа приблизит мир в Украине

В Венгрии отреагировали на победу Дональда Трампа на выборах в США. В Будапеште считают, что президентство Трампа повысит шансы на мир в Украине.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, высказался о том, что возможный успех Дональда Трампа на выборах в США может создать предисловия для мирного урегулирования ситуации в Украине. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на страницу политика в Facebook.

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Почему Петер Сийярто поддерживает Трампа

По словам Сийярто, возвращение Трампа в Белый дом способно изменить мировую политику в положительном направлении и может увеличить шансы на мирное урегулирование ситуации в Украине.

Обратите внимание! Сийярто вспомнил, что во время первого президентства Трампа отношения между Венгрией и США достигли исторического пика. В этот период диалог между странами был приоритетным, что позволяло активно сотрудничать в решении сложных международных вопросов.

Министр также выразил надежду, что в случае возвращения Трампа, сотрудничество между Венгрией и США станет еще более содержательным.

В результате решения американских избирателей у нас есть большая надежда на то, что венгерско-американское политическое сотрудничество вернется на свои круги, поскольку мы разделяем схожие взгляды на мир, нелегальную иммиграцию и защиту семей. И есть больше шансов, чем когда-либо, что почти через тысячу дней в Украине наконец снова воцарится мир!

– добавил венгерский министр.

Сегодня стало известно, что Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США, хотя подсчет голосов еще продолжается. Официальные результаты должны быть объявлены 17 декабря 2024 года. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года в Вашингтоне.