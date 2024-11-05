Трамп предположил, что может проиграть на выборах в президенты США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп предположил, что все же может проиграть на выборах. В то же время республиканец считает, что лидирует во всех семи "шатких" штатах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью экс-президента США телеканалу ABC News. По данным предварительных опросов, как Трампа, так и Харрис имеют равные шансы на победу в выборах.

К теме Сработал фактор "икс": у кого больше шансов победить на выборах США

Что сказал Трамп о своем возможном проигрыше на выборах

Во время разговора с журналистами Дональд Трамп отметил, что на выборах "всякое случается". Поэтому его проигрыш тоже вполне вероятен.

Я имею в виду, это случается, правда? Но я думаю, что у меня есть довольно существенное преимущество, однако можно сказать, что да, вы можете проиграть. Могут случиться плохие вещи. Знаете, всякое случается, но это будет интересно,

– подчеркнул политик.

Какие шансы на победу в выборах у Трампа и Харрис сейчас: смотрите карту

Кандидат-республиканец добавил, что ждет объявления победителя в ночь выборов – с 5 на 6 ноября. То есть, без длительных пересчетов голосов в разных штатах.

На вопрос о том, когда Трамп обратится к стране относительно результатов выборов, политик сказал, что будет там в "нужное время".

"Никто никогда не делал того, что делал я, и это большие митинги и огромный энтузиазм", – отметил Дональд Трамп.

К слову, результаты выборов в США могут объявить уже через несколько часов после окончания голосования. Однако в этом году из-за напряженности борьбы кандидатов за пост президента, результаты могут озвучить и позже.