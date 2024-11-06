Дональд Трамп, имея статус обвиняемого по уголовному делу, снова был избран президентом США. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на CNN.

Смотрите также "С мусорами договорился": чего будет бояться Путин после выборов в США

Что известно об уголовном деле Трампа

Он сейчас ожидает приговора по делу о выплате денег за молчание в Нью-Йорке, а также продолжает бороться с угрозой уголовного преследования по другим делам на государственном и федеральном уровнях.

Обратите внимание! Ни разу в истории США обвиняемый в уголовных преступлениях не становился президентом. И так же впервые бывший президент был привлечен к уголовной ответственности только в прошлом году.

Очевидно, что агрессивные попытки отложить рассмотрение этих дел как можно дольше окупились,

– отметила профессор конституционного права Джессикиа Левинсон из юридической школы Лойолы.

Суд в Нью-Йорке, который должен был вынести приговор еще до выборов, отложил решение, чтобы не влиять на результаты гонки. Теперь адвокаты Трампа, вероятно, будут просить дополнительную отсрочку приговора в связи с его статусом избранного президента. Дональд Трамп отрицает все обвинения, заявляя о своей невиновности.

Выборы в США 2024: последние новости