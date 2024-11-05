Угрожал массированной стрельбой в случае победы Трампа: в Мичигане ФБР задержало мужчину

В Мичигане ФБР арестовало мужчину, который угрожал массированной стрельбой в случае победы Трампа. Он был задержан накануне выборов президента США.

Об этом говорится в рассекреченных документах обвинения, сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Угрожал стрельбой в случае победы Трампа

Задержанный якобы разместил в интернете угрозы о том, что устроит массовый расстрел "консервативных христиан" в случае победы Трампа.

Айзека Сиссела взяли под стражу вчера в Кантоне, штат Мичиган, всего через два дня после того, как правоохранители изучили его публикацию в Интернете.

В заявлении о возбуждении уголовного дела говорится, что Reddit уже сообщал ФБР о Сисселе в конце сентября через различные аккаунты с угрожающими именами пользователей, в частности, "PlannigToShootTrump" ("Планирую застрелить Трампа").

Правоохранители не нашли оружия во время санкционированного обыска комнаты задержанного в отеле, хотя в заявлении под присягой отмечается, что "это не удивительно, учитывая, что Сиссел заявил в посте, что он "спрятал пистолет".

Кроме того, арестованный сказал агентам, что Трамп "угроза, которую следовало убить, и что было бы лучше, если бы Трамп был мертв ". В то же время заявил, что якобы не стал бы лично убивать кандидата в президенты США. Мужчина убежден, во время якобы выборов "будет насилие".

Впрочем, согласно судебному реестру, Сисселу не было предъявлено обвинение. По состоянию на вторую половину дня вторника он не признал себя виновным в совершении преступления. Также мужчине еще не назначили адвоката.