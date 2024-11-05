Про це йдеться у розсекречених документах обвинувачення, повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.

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Погрожував стріляниною у разі перемоги Трампа

Затриманий нібито розмістив в інтернеті погрози про те, що влаштує масовий розстріл "консервативних християн" у разі перемоги Трампа.

Айзека Сіссела узяли під варту вчора в Кантоні, штат Мічиган, всього через два дні після того, як правоохоронці вивчили його публікацію в Інтернеті.

У заяві про порушення кримінальної справи йдеться, що Reddit вже повідомляв ФБР про Сіссела наприкінці вересня через різні акаунти з погрозливими іменами користувачів, зокрема, "PlannigToShootTrump" ("Планую застрелити Трампа").

Правоохоронці не знайшли зброї під час санкціонованого обшуку кімнати затриманого в готелі, хоча в заяві під присягою зазначається, що "це не дивно, враховуючи, що Сіссел заявив у пості, що він "сховав пістолет".

Крім того, заарештований сказав агентам, що Трамп "загроза, яку слід було вбити, і що було б краще, якби Трамп був мертвий". Водночас заявив, що нібито не став би особисто вбивати кандидата в президенти США. Чоловік переконаний, під час виборів нібито "буде насильство".

Втім, згідно з судовим реєстром, Сісселу не було пред'явлено звинувачення. Станом на другу половину дня вівторка він не визнав себе винним у скоєнні злочину. Також чоловіку ще не призначили адвоката.