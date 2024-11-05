Про загрози для американських виборців пише 24 Канал з посиланням на CNN. Раніше ми писали про те, як Кремль намагається впливати на процеси на Заході.

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Чому росіян підозрюють у намаганні зірвати вибори

Співробітники розвідки США перевіряють обліковий запис електронної пошти, який використовує російський інтернет-домен, як потенційне джерело неправдоподібних погроз вибуху, зроблених у день виборів у штаті Джорджія,

– сказано в матеріалі.

Поки що немає певності, що винні саме росіяни. Адреси електронної пошти можуть бути підроблені, тож слідчі вивчають історію активності облікового запису електронної пошти. Таким чином вони прагнуть з'ясувати, хто стоїть за погрозами.

Попередні результати голосування у США: дані по штатах

Держсекретар штату Бред Раффенспергер заявив, що "ми чули деякі погрози російського походження".

"Схоже, вони планують злочин і не бажають, щоб у нас були стабільні, чесні та точні вибори. Все, що може викликати конфлікти між нами, вони можуть вважати перемогою", – сказав він.

Важливо! Дільниці було закрито в Юніон-Сіті – там більшість населення складають афроамериканці. Вони, як відомо, підтримують Камалу Гарріс. Але Джоржія є одним із "хитких штатів".