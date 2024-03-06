У Трампа есть проблемы, – политолог сказал как ему может помочь Маск
СМИ сообщают, что на днях вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп встретился с миллиардером Илоном Маском, чтобы привлечь от него средства на предвыборную кампанию. Есть предположение, что между ними не слишком крепкие и хорошие отношения.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что Маск поддерживает Трампа. Это не является какой-то сенсацией. Миллиардер давно показывал, что он на стороне Трампа.
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Какие проблемы могут быть у Трампа
Как отметил Фесенко, есть предположение от некоторых специалистов по американской политике, что отношения между Маском и Трампом достаточно непростые. Бывший президент США воспринимает только себя за "звезду первой величины". И когда кто-то тоже имеет такие амбиции – то идут конфликты.
У Трампа тогда идет противоречивое отношение к таким людям. Поэтому думаю, что отношения между этими двумя людьми являются неоднозначными. Они просто не демонстрируют это на публике. С высокой вероятностью Маск будет поддерживать Трампа. Точно понятно, что не Байдена,
– сказал Фесенко.
При этом, как сообщают различные американские источники, у Трампа есть проблемы с финансированием избирательной кампании. Многие из традиционных американских доноров не хотят давать ему средства по разным причинам. Как по политическим, так и по личным. Многие не понимают, какую именно политику будет проводить Трамп.
У Трампа есть проблемы с финансированием предвыборной кампании. Он является безоговорочным лидером среди республиканцев, но денег ему не хватает. Также к самому Маску неоднозначное отношение в США. Думаю, Трампу важна также соцсеть Х, которую можно будет использовать в своих интересах. Ну и деньги лишними не будут. Потому что пока у Трампа дефицит с ними,
– отметил Фесенко.
Выборы в США: кратко
- По данным издания The New York Times, Трамп сейчас ищет средства для своей предвыборной кампании. Для этого он недавно встретился с Илоном Маском и другими донорами-республиканцами.
- Политик Никки Хейли, по данным СМИ, планирует выйти из борьбы за президентскую "гонку". Сейчас она является единственной конкуренткой Трампа на первичных выборах в Республиканской партии.
- Президент США Джо Байден прошел ежегодный медосмотр, чтобы проверить, может ли он выполнять свои должностные обязанности. Сейчас ему 81 год. А если его переизберут, то он будет возглавлять США до 86 лет.