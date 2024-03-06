Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що Маск підтримує Трампа. Це не є якоюсь сенсацією. Мільярдер давно показував, що він на боці Трампа.
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Які проблеми можуть бути у Трампа
Як наголосив Фесенко, є припущення від деяких фахівців з американської політики, що відносини між Маском та Трампом досить непрості. Колишній президент США сприймає лише себе за "зірку першої величини". І коли хтось теж має такі амбіції – то йдуть конфлікти.
У Трампа тоді йде суперечливе ставлення до таких людей. Тому думаю, що відносини між цими двома людьми є неоднозначними. Вони просто не демонструють це на публіці. З високою ймовірністю Маск буде підтримувати Трампа. Точно зрозуміло, що не Байдена,
– сказав Фесенко.
При цьому, як повідомляють різні американські джерела, у Трампа є проблеми з фінансуванням передвиборчої кампанії. Багато з традиційних американських донорів не хочуть давати йому кошти з різних причин. Як з політичних, так і з особистих. Багато хто не розуміє, яку саме політику буде провадити Трамп.
У Трампа є проблеми з фінансуванням передвиборчої кампанії. Він є беззаперечним лідером серед республіканців, але грошей йому не вистачає. Також до самого Маска неоднозначне ставлення у США. Думаю, Трампу важлива також соцмережа Х, яку можна буде використати у своїх інтересах. Ну й гроші зайвими не будуть. Бо поки що у Трампа дефіцит з ними,
– зауважив Фесенко.
Вибори у США: коротко
- За даними видання The New York Times, Трамп зараз шукає кошти для своєї передвиборчої кампанії. Для цього він нещодавно зустрівся з Ілоном Маском та іншими донорами-республіканцями.
- Політикиня Ніккі Гейлі, за даними ЗМІ, планує вийти з боротьби за президентські "перегони". Зараз вона є єдиною конкуренткою Трампа на первинних виборах у Республіканській партії.
- Президент США Джо Байден пройшов щорічний медогляд, аби перевірити, чи може він виконувати свої посадові обов'язки. Зараз йому 81 рік. А якщо його переоберуть, то він очолюватиме США до 86 років.