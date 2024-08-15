Харрис опережает Трампа в пяти ключевых штатах: результаты опросов

Вице-президент США Камала Харрис пока лидирует или сравнялась по голосам с экс-президентом Дональдом Трампом в большинстве ключевых штатов.

Опрос был проведен среди 2867 потенциальных избирателей в семи штатах с 26 июля по 2 августа. К слову, выборы в Соединенных Штатах состоятся уже 5 ноября 2024 года.

Читайте также Трамп в затруднительном положении: как Харрис усложняет предвыборную ситуацию для экс-президента

Харрис увеличила отрыв от Трампа

Результаты опросов показали, что Харрис опередила Трампа в Аризоне, Мичигане, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.

Сейчас Харрис опережает Трампа уже на процент. В семи ключевых штатах она имеет 48% поддержки, одновременно Трамп – 47%, еще 5% респондентов ответили, что до сих пор не определились или не планируют голосовать.

В Джорджии голоса поделились поровну. Единственным ключевым штатом, где Трамп удерживает преимущество, является Невада, но Харрис сократила отрыв на 6 пунктов с момента проведения последнего опроса в мае,

– говорится в материале.

К слову, ранее президент США Джо Байден заявил, что не уверен в мирной передаче власти в случае, если Дональд Трамп проиграет президентские выборы. По его словам, это может привести к кровопролитию.