"Нет разницы, кто станет президентом": Иран пытался повлиять на выборы в США

В Иране заявили, что нет существенной разницы, кто станет президентом США. Несмотря на такие заявления, Иран пытался вмешаться в выборы, распространяя дезинформацию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Отмечается, что иностранные противники использовали все более изощренные операции, направленные на вмешательство в президентскую гонку в США.

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Как в Иране комментировали выборы в США

По словам иранских СМИ, представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани подтвердила, что общая политика Ирана и Соединенных Штатов "является последовательной". Она также добавила, что "необходимые меры были спланированы заранее".

Мохаджерани заявила, что выборы президента Соединенных Штатов якобы не имеют отношения к Ирану и что "общая политика США и Ирана не изменилась".

В то же время стало известно, что Иран все же пытался вмешаться в выборы и повлиять на результаты. В частности управляемая Ираном сеть учетных записей, а также фейковых новостных сайтов, направляла поляризованные сообщения на американских избирателей на противоположных концах политического спектра.

Также за несколько дней до выборов в США государственный иранский англоязычный телеканал Press TV обнародовал якобы аналитические сюжеты, которые изображали Соединенные Штаты как "умершую" нацию.

К слову, во время своей победной речи Дональд Трамп заявил, что собирается остановить все войны, которые сейчас продолжаются в мире. По словам политика, во время его предыдущей каденции войны не было.