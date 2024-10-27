Победа Трампа на выборах может привести к консолидации власти Путина в Украине, – Bloomberg

В Киеве и Брюсселе имеют опасения относительно победы бывшего президента США Дональда Трампа на нынешних выборах главы Белого дома. Ведь это может привести консолидировать президенту России Владимиру Путину власти в Украине.

Об этом пишут журналисты издания Bloomberg. В то же время они отметили, что и в случае победы Харрис поставки помощи в Украину могут также усложниться.

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Какие есть опасения относительно победы Трампа на выборах

В издании отмечают, что выборы в США знаменуют переломный момент для Украины. Так, официальные лица в Киеве и в Европе обеспокоены тем, что победа Трампа может привести к тому, что Украина будет вынуждена пойти на "болезненное урегулирование" войны.

Хотя президент Владимир Зеленский пообещал продолжать борьбу, журналисты отметили, что суровая реальность заключается в том, что украинская армия сильно зависит от помощи США.

Если Трамп, который заявил, что хотел бы "урегулировать" конфликт еще до вступления в должность, будет избран и выполнит свои угрозы прекратить поддержку, варианты для Украины резко сузятся. Но даже если Камала Харрис победит, США, вероятно, будет трудно получить значительную финансовую поддержку через Конгресс,

– отметили западные чиновники на условиях анонимности.

Журналисты отмечают, что, кроме господства в воздухе, Россия сохраняет значительные преимущества над Украиной в боеприпасах. По словам одного западного чиновника, эта численность превышает количество украинских в соотношении три к одному. Согласно оценкам украинской и южнокорейской разведок, Москва также усилила свои силы тысячами северокорейских военных.

Официальные лица США обеспокоены, но менее пессимистично, чем другие союзники, относительно ситуации на поле боя. В октябре высокопоставленные чиновники США заявили, что ожидают, что Украина сможет удержать территорию в Курской области России по крайней мере несколько месяцев, отметив, что Киев ожидает стабильные поставки боеприпасов.

"Этого может хватить Украине, чтобы удержать рубеж, но может быть недостаточно для победы", – отметили в издании.

Кроме того, Владимир Зеленский отмечал, что представленный им План победы направлен на то, чтобы заставить Кремль идти на переговоры и избежать замораживания конфликта на нынешней линии фронта. Он сказал, что Украина работает над получением дополнительной военной помощи и разрешения на использование оружия западного производства для ударов внутри России, но добавил, что многое зависит от результатов выборов в США.

Как Украина пытается усилиться на фоне выборов в США

Журналисты отмечают, что Киев ищет усиления противовоздушной обороны и поддержки со стороны соседних стран для уничтожения российских ракет и беспилотников, которые приближаются к воздушному пространству Украины, а также способности ухудшить наступательный потенциал России на оккупированных территориях.

Украина также ищет помощи в развитии собственных мощностей дальнего удара, на что США уже пообещали выделить 1,6 миллиарда долларов. Также в рамках Плана победы Украина будет стремиться продолжать продвижение в Курской области с целью влияния на общественное мнение в России, сообщили источники, знакомые с вопросом.

В то же время исследователь киевского Национального института проблем безопасности Николай Белесков отметил, что модель, по которой Запад дает боеприпасы, а Украина - живую силы для войны, может больше не работать. Поэтому, по его словам, хотя США всегда заявляли, что американских войск на земле не будет, мы приближаемся к моменту, когда такая потребность может возникнуть у наших партнеров, поскольку украинские ресурсы не безграничны.