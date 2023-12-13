Основными кандидатами на президентских выборах в США будут представители от Демократической и Республиканской партии. По данным опросов, около 47% жителей США готовы проголосовать за республиканца Дональда Трампа, вместе с тем отдать свой голос за действующего президента, демократа Джо Байдена готовы 43% опрошенных.

Впрочем, Трамп и Байден не единственные кандидаты, которые могут стать президентом. Такое мнение 24 Каналу выразил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский.

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Выборы – второстепенный вопрос

По мнению Пионтковского, сейчас безразлично победит ли Байден на президентских выборах, ведь его главная задача – выигрывать войну.

Байден все. Он не победит на выборах,

– убежден российский публицист и оппозиционный политик из США

Страшная ошибка для действующего президента США – испугаться падения рейтинга и попытаться его исправить, признав поражение США в войне, пойдя на поводу Радикальной партии и отказавшись помогать Украине и Израилю.

"Мне кажется, что Байден все же решил выиграть войну, а выборы – второстепенный вопрос", – заметил Пионтковский.

Идеальный кандидат

Ранее журналисты CNN совместно с социологической службой SSRS провели опрос, в котором спросили американцев, кто победит на президентских выборах в 2024 году, если будет противостояние Байдена и кандидата-республиканца.

В противостоянии с Трампом нынешний глава Белого дома проигрывает с минимальной разницей в 1%. А вот в паре Джозеф Байден против Никки Гейли – уверенно побеждает Никки с разницей в 6%.

Кто такая Никки Гейли и какая ее позиция по отношению к Украине

Нимрата Никки Рандгава Гейли – американский политический деятель, занимающий наиболее проукраинскую позицию среди всех кандидатов-республиканцев. В своих выступлениях она постоянно подчеркивает необходимость помогать Украине.

Гейли выступает за немедленное предоставление Украине членства в НАТО, предоставление всего необходимого оружия, чтобы Вооруженные Силы могли не просто противостоять агрессии, а одерживать настоящую победу.

К тому же она объясняет, что сейчас Украина защищает весь демократический мир, и если Соединенные Штаты не помогут Украине сейчас, то им вскоре все равно придется вступить в войну за свободу, но уже в гораздо худших условиях.

Как отметил российский публицист и оппозиционный политик из США, согласно последнему опросу, Гейли обгоняет Байдена более чем на 10%, а Трамп – на 4%. В то же время среди Республиканской партии Гейли не имеет такой большой приверженности. Бесспорным лидером республиканцев является Дональд Трамп.

Если бы у всех американцев спросили, кому бы они предпочли Дональда Трампа или Никки Гейли. Я уверен, что Гейли победит в этом опросе, ведь за нее будут голосовать все независимые, а это примерно 20% всех избирателей. То есть, запросам общества больше отвечает Никки Гейли, несмотря на то, что она проигрывает Трампу в республиканском курятнике,

– сказал российский публицист и оппозиционный политик из США.

По его мнению, Байден принял решение и делает все шаги для победы в войне, даже ухудшающие его рейтинг на выборах. Пионтковский считает, что действующий президент США должен заявить об отказе от участия на выборах и сосредоточить усилия на руководстве американскими Вооруженными силами.

"Мне кажется, что с уходом Байдена востребованность Трампа как республиканского кандидата значительно ослабится", – добавил российский публицист и оппозиционный политик из США.

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