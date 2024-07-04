"Следующие 48 часов для Байдена будут решающими": о чем говорится в материале CNN

4 июля американцы отмечают День независимости США. Именно это время нужно Байдену, чтобы определиться с важнейшим решением относительно его участия в президентской гонке.

Сейчас все больше демократов выражают сомнения, в том, что Байден сможет победить Дональда Трампа на выборах после провального выступления на дебатах.

Читайте также Вариантов немного, а времени еще меньше: кто может заменить Байдена в битве с Трампом в США

Следующие дни будут решающими для карьеры Байдена

По словам журналистов, Байден признал, что следующие дни являются критическими для его политической карьеры и участия в президентской гонке.

Президент соберет членов семьи ко Дню независимости, которые будут иметь решающее значение для его будущих обсуждений относительно его кампании переизбрания в Белом доме. Байдену остро нужен "день медленных новостей", который позволит ему перегруппироваться в потенциально важнейшие 48 часов его политической карьеры,

– говорится в материале.

Когда на днях появились сообщения о том, что Байден, возможно, рассматривает вариант выхода из гонки, президент однозначно заявил, что будет участвовать в выборах, чтобы победить. Затем Байден встретился с 20 губернаторами-демократами в Белом доме, чтобы попытаться доказать, что он у него есть энергия и способность побеждать и управлять страной еще четыре года.

В пятницу, 5 июля, Байден даст интервью телеканалу ABC News, которое теперь является даже большим вызовом, чем дебаты на CNN. Каждое его публичное выступление сейчас будет анализироваться на предмет любых ошибок или признаков уязвимости.