"Следующие 48 часов для Байдена будут решающими": о чем говорится в материале CNN

4 июля 2024, 18:05
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Источник:

CNN

4 июля американцы отмечают День независимости США. Именно это время нужно Байдену, чтобы определиться с важнейшим решением относительно его участия в президентской гонке.

Сейчас все больше демократов выражают сомнения, в том, что Байден сможет победить Дональда Трампа на выборах после провального выступления на дебатах.

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Следующие дни будут решающими для карьеры Байдена

По словам журналистов, Байден признал, что следующие дни являются критическими для его политической карьеры и участия в президентской гонке.

Президент соберет членов семьи ко Дню независимости, которые будут иметь решающее значение для его будущих обсуждений относительно его кампании переизбрания в Белом доме. Байдену остро нужен "день медленных новостей", который позволит ему перегруппироваться в потенциально важнейшие 48 часов его политической карьеры,
– говорится в материале.

Когда на днях появились сообщения о том, что Байден, возможно, рассматривает вариант выхода из гонки, президент однозначно заявил, что будет участвовать в выборах, чтобы победить. Затем Байден встретился с 20 губернаторами-демократами в Белом доме, чтобы попытаться доказать, что он у него есть энергия и способность побеждать и управлять страной еще четыре года.

В пятницу, 5 июля, Байден даст интервью телеканалу ABC News, которое теперь является даже большим вызовом, чем дебаты на CNN. Каждое его публичное выступление сейчас будет анализироваться на предмет любых ошибок или признаков уязвимости.

Автор: Поліна Буянова