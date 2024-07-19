Высока вероятность, что до конца недели Байден снимется с выборов, – Клочок

Президент США Джо Байден самоизолировался по состоянию здоровья, из-за чего был вынужден пропустить несколько запланированных мероприятий. У 81-летнего политика и кандидата в президенты обнаружен COVID-19. Есть высокая вероятность того, что кандидатура Байдена с предвыборной гонки будет снята.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, подчеркнув, что нынешняя ситуация с заболеванием Байдена может стать поводом для такого решения со стороны Демократической партии США.

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В США пользуется спросом кандидат младшего возраста

По мнению Клочко, если так произойдет и вместо Байдена будет выдвинута на президентские выборы кандидатура другого политика, младшего возраста, перспективного и которого знают и поддерживают, то может так случиться, что у него будут выше рейтинги, чем у Трампа.

"Любой кандидат, выдвинутый от Демократической партии, как показывают социологические опросы, будет иметь большие шансы на политическую борьбу против Трампа, чем Байден. Особенно, если он будет молодой, потому что именно такой кандидат сегодня очень нужен в США. Тогда уже для республиканцев будет проблема, как убедить Трампа не баллотироваться, с этим они вряд ли справятся", – считает Клочок.

Формируется мнение о неспособности Байдена быть президентом

Эксперт добавил, что сейчас среди общественности Соединенных Штатов пытаются сформировать мнение, что Байден из-за своего возраста не сможет быть следующим президентом США.

В этом направлении запустили мощную работу доноры, потому что количество публикаций по этому поводу в американской прессе огромное. Есть высокая вероятность, что до конца недели Байден будет снят с предвыборной гонки. Это будет абсолютно правильное решение,

– уверен Клочок.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" заметил, что то, как сейчас работают демократы, их поведение внутри партии – это образец. Имея в виду их внутриполитическую партийную борьбу в направлении того, кто должен быть кандидатом в президенты.

Это пример для наследования, как это должно быть в Украине, в других странах. Потому что есть действующий президент, он сейчас возглавляет партию, и там среди партийцев идут разговоры о том, что он не может быть кандидатом в президенты. Я себе плохо представляю, как бы это могло выглядеть в Украине,

– озвучил Клочок.