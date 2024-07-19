Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, наголосивши, що теперішня ситуація з захворюванням Байдена може стати приводом для такого рішення з боку Демократичної партії США.

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В США має попит кандидат молодшого віку

На думку Клочка, якщо так станеться і замість Байдена буде висунуто на президентські вибори кандидатуру іншого політика, молодшого віку, перспективного і якого знають й підтримують, то може так статися, що в нього будуть вищі рейтинги, ніж в Трампа.

"Будь-який кандидат, висунутий від Демократичної партії, як показують соціологічні опитування, матиме більші шанси на політичну боротьбу проти Трампа, ніж Байден. Особливо, якщо він буде молодий, бо саме такий кандидат сьогодні дуже потрібний в США. Тоді вже для республіканців буде проблема, як переконати Трампа не балотуватися, з цим вони навряд чи впораються", – вважає Клочок.

Формується думка про неспроможність Байдена бути президентом

Експерт додав, що нині серед громадськості Сполучених Штатів намагаються сформувати думку, що Байден через свій вік не зможе бути наступним президентом США.

В цьому напрямку запустили потужну роботу донори, бо кількість публікацій щодо цього в американській пресі величезна. Є висока імовірність, що до кінця тижня Байдена буде знято з передвиборчих перегонів. Це буде абсолютно правильне рішення,

– впевнений Клочок.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" зауважив, що те, як зараз працюють демократи, їхня поведінка всередині партії – це взірець. Маючи на увазі їхню внутрішньополітичну партійну боротьбу в напрямку того, хто має бути кандидатом в президенти.

Це приклад для успадкування, як це має бути в Україні, в інших країнах. Бо є чинний президент, він зараз очолює партію, і там серед партійців тривають розмови про те, що він не може бути кандидатом в президенти. Я собі погано уявляю, якби це могло виглядати в Україні,

– озвучив Клочок.