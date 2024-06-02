Трамп обещает обнародовать секретные документы в случае победы на выборах: о чем идет речь

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сделал неожиданное обещание в случае избрания его президентом США на выборах. Американский бизнесмен пообещал рассекретить документы самых громких уголовных дел страны.

По словам Трампа, этот шаг якобы должен восстановить доверие американцев к спецслужбам США. Хотя каким образом, бывший президент Соединенных Штатов – не объяснил.

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Трамп обещает рассекретить документы громких уголовных дел

Во время интервью "Fox & Friends Weekend" на телеканале Fox News Дональд Трамп раскритиковал обвинительный приговор, который ему вынесли по уголовному делу против него. Это произошло ночью 31 мая, когда американского бизнесмена признали виновным по делу о подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс за молчание.

Кроме того, экс-президент США сообщил о своем намерении обнародовать секретные документы, касающиеся убийства Джона Кеннеди и событий вокруг терактов 11 сентября. Также Трамп выразил готовность рассекретить информацию, связанную с делом Джеффри Эпштейна, осужденного сексуального преступника, который покончил с собой через месяц после пребывания под стражей.

Кандидат в президенты США заявил, что планирует принять эти меры для восстановления доверия к таким институтам, как ЦРУ и ФБР. По словам Трампа, он баллотировался на пост лидера США для этой цели.

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