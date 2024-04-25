"Надеюсь, что он не будет против Украины": Зеленский высказался о возможном президентстве Трампа

Владимир Зеленский заявил, выборы президента США – это решение исключительно американцев. Сотрудничество Украины и США не зависит от того, кого из кандидатов поддержит народ.

В новом интервью для Fox News Зеленский обратил внимание на формулировку вопроса, в котором говорилось, что не все сказанные Дональдом Трампом вещи “были против” Украины. Таким образом экс-президент США лишь ставил под сомнение некоторые аспекты.

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Сотрудничество будет продолжаться

Президент Украины выразил надежду, что наша страна продолжит сотрудничество с Соединенными Штатами, независимо от результатов выборов, которые пройдут в ноябре этого года.

Поэтому я надеюсь, что он (Трамп, – 24 Канал) не будет против Украины. Я надеюсь на это... Конечно, есть разные взгляды на что-то, на какие-то детали. Но если у нас есть общие взгляды и общие ценности, то, конечно, мы можем работать,

– сказал глава государства.

Зеленский добавил, что США являются стратегическим партнером Украины и лидером в мире, поэтому это сотрудничество является чрезвычайно важным.

Дональд Трамп и Украина: последние новости

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что если бы он был президентом, то ему удалось бы завершить войну в Украине за 24 часа. В ответ Зеленский отмечал, что Трамп глубоко ошибается, когда думает, что Путин остановится, если ему позволить оккупировать Украину.

Журналисты The Washington Post, мирная инициатива Трампа заключается в том, чтобы Украина отказалась от своих территорий в пользу России. В то же время советник избирательной кампании Дональда Трампа Джейсон Миллер обвинил журналистов в распространении ложной информации. Он также отметил, что Трамп не будет рассматривать никакие мирные планы, пока он не станет президентом.

После встречи со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном Дональд Трамп заявил, что не против предоставления помощи Украине. Однако, по мнению политика, эта помощь должна выделяться не как "подарок", а как заем.