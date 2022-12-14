Должен быть "переходный период": когда в Украине смогут провести выборы

Выборы в Украине во время военного положения невозможны. Даже после завершения войны нужно время, чтобы подготовиться к их проведению.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко. По его словам, после окончания войны потребуется "переходный период" для проведения выборов.

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Когда в Украине могут провести выборы

"Переходный период" для проведения выборов может занять 4 – 5 месяцев. Он направлен на то, чтобы упорядочить ситуацию со списками избирателей.

Во время военного положения нельзя проводить выборы. Но мы верим в ВСУ, в наши Силы обороны, в то, что они максимально быстро освободят всю нашу территорию, и мы сможем перейти в другой правовой режим регулирования. И тогда уже откроется путь к выборам. После завершения военного положения будет очень тяжело сразу провести выборы. Надо какой-нибудь небольшой переходный период. И он может быть разный для разных территорий,

– рассказал Корниенко.

По его словам, есть ряд дискуссионных вопросов, которые нужно уже начинать обсуждать и проводить, по крайней мере, исследовательскую работу. Корниенко отметил, что нужно выяснить, как будут голосовать уехавшие за границу украинцы.

"Как проголосовать нескольким миллионам людей за границей – это действительно вопрос, потому что это трудно сделать на участках консульств. ЦИК и профильные международные организации уже нарабатывают определенные идеи. Но давайте победим – тогда будут выборы", – отметил первый замглавы ВРУ.

Корниенко добавил, что также есть трудности с территориями, которые были в оккупации. Например, когда Украина полностью освободит Донецк, Луганск, Крым, то перед проведением выборов нужно будет выяснить и проверить, граждане какой страны там находятся.

Когда закончится война в Украине

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на "мирное время" для своей страны в следующем году.

"Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время", – сказал Зеленский.