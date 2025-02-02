Эфемерные и страшные для Украины: на что может указывать призыв США провести выборы во время войны

США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы, аргументируя, что уже есть примеры, когда в демократических странах состоялись выборы во время войны. Создается впечатление, что таким образом команда Трампа вместо того, чтобы давить на Путина, наоборот действует по его логике.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Олег Лесной, подчеркнув, что проводить выборы во время войны абсурдно.

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Путин будет считать легитимным только Януковича

Политолог напомнил недавние заявления российского диктатора о том, что якобы в Украине нелегитимные президент и Верховная Рада, из-за чего он не будет вести переговоры. Лесной задумался, что если предположить, что в Украине будут проведены выборы, то есть ли в команде Трампа уверенность, что даже после этого Путин не скажет, что и новая власть тоже для него нелегитимна.

"Начиная с Турчинова, Путин всех называет нелегитимными. Для него легитимным является только Янукович. Мы доиграемся до того, что Путин обнаглеет и скажет, что он легитимный президент и будет призывать, чтобы его вернули, потому что только с ним он будет готов разговаривать", – предположил Лесной.

Трамп использует логику Путина

Политолог также обратил внимание на утверждение специального посланника Трампа по вопросам российско-украинской войны Кита Келлога, что во время войны проводились выборы в демократических странах. Лесной поставил под сомнение эти слова.

Он высказал мнение, что выборы во время военного положения невозможны. Даже после завершения войны нужно время, чтобы провести их демократическим способом.

"Еще с середины полномасштабного вторжения я слышал от наших иностранных коллег такие высказывания: "Проведите, а мы их признаем". Но так не может быть, потому что говорится о будущем Украины. Мы можем и войну не выиграть, и мир проиграть. Я категорически против того, чтобы мы шли в русле того, что считает Путин", – озвучил Лесной.

Сейчас, по словам политолога, сложилась крайне странная ситуация. Ведь Украине говорят провести выборы, отдать территории, не вступать в НАТО, сменить власть. Зато к Путину со стороны США единственное требование – сесть за стол переговоров.

Это справедливо? Разве Украина напала на Россию, уничтожает ее дома более 11 лет? Очень страшный момент заключается в том, что Трамп использует логику Путина, что большое государство может ограничивать или влиять на суверенность меньшего государства,

– подчеркнул Лесной.

Политолог отметил, что сейчас не слышит от иностранных политиков, в том числе и США, заявлений о том, что мир будет установлен на основе международного права. Об этом, с его слов, никто не вспоминает, зато продолжаются разговоры о компромиссах, тарифах, санкциях.

Чем опасны выборы во время военного положения?

Лесной предостерег, что проведение выборов в Украине может крайне негативно повлиять на ситуацию внутри государства, расколоть ее общество на фоне борьбы политсил за власть.

"Выборы не только эфемерны, они страшны для Украины. Мы понимаем логику выборов, это противостояние политических сил, конкуренция, это не о единстве государства. Выборы, которые у нас происходили в мирное время, превращало общество на разные лагеря, которые боролись друг с другом. Сейчас это очень опасный шаг", – подытожил Лесной.

Напомним, президент Владимир Зеленский объяснил, что согласно законодательству выборы в Украине во время военного положения невозможны. Он озвучил, что отменить военное положение будет возможно при условии, если удастся закончить горячую фазу войны в сильной для Украины позиции, при наличии мощной армии и весомого пакета оружия, гарантий безопасности.