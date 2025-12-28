В ВР начали работать над законом о выборах: какие варианты рассматривают в Украине

В Украине создана рабочая группа по подготовке законодательных предложений для возможности провести выборы во время военного положения и после его завершения. В ее состав вошли более 60 человек, в том числе нардепы всех фракций, эксперты гражданского общества.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала советник по юридическим вопросам Общественной сети "Опора", член рабочей группы по подготовке законодательных предложений по особенностям организации и проведения выборов во время военного положения в Украине Ольга Коцюруба. По ее словам, подавляющее большинство ее коллег обсуждало риски проведения выборов, невозможность этого процесса без соблюдения критериев безопасности.

Смотрите также Кремль готовится, чтобы украинцы на ВОТ и в России голосовали на украинских выборах, – Зеленский

Какие ключевые вопросы должна решить рабочая группа?

Как рассказала Коцюруба, во время заседания рабочей группы председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказался, что выборы могут быть проведены в течение 90 дней (подготовка процесса и реализация избирательных процедур). Его слова вызвали реакцию и много комментариев.

Другие участники встречи считают, что если учесть все условия избирательного процесса (безопасность голосования, возможность международного наблюдения, приобщение максимального количества избирателей), то надо искать компромисс в вопросе периода проведения выборов.

Россия ставит условия о голосовании украинцев на российской территории. Комментируя это, член рабочей группы напомнила, что Украина имела подобную практику на выборах 2019 года.

Тогда Украина на территории России не открывала избирательные участки, но открыла дополнительные в Грузии и других странах, которые являются соседними. Это затрудняло голосование гражданам, но не было признано международным сообществом чем-то, нарушающим стандарты,

– пояснил Коцюруба.

По ее мнению, из-за этого пункта беспокоится не стоит, есть другие – более важные. Например, надо определить те населенные пункты в Украине, где процесс голосования проводить нельзя по причине отсутствия условий безопасности.

Мы должны беспокоиться о необходимости предусмотреть условия безопасности; об определении территориальных громад, где нельзя проводить выборы. Общественная сеть "Опора" проводит аудит безопасности ОТГ. Например, Херсон не отвечал бы критериям безопасности, чтобы там проводить выборы,

– озвучила Коцюруба.

К сведению! 23 декабря впервые за время полномасштабного вторжения, постановлением ЦИК была восстановлена работа Государственного реестра избирателей. Обновление реестра – одно из базовых условий проведения выборов.

Выборы в Украине: какие заявления звучат из ВР и ОП?