Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова посла Украины в США Оксаны Маркаровой в интервью проекту "Карпьяк на Общественном".

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Вопрос о выборах в Украине в 2025 году могут рассмотреть

По словам госпожи посла в США, обсуждения будущих выборов в Украине до конца 2025 года еще не было. Для их проведения должны завершиться боевые действия. Если же администрация Дональда Трампа будет настаивать на необходимости выборов, то Украина готова обсуждать этот вопрос.

Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023 – 2024 годах, наша позиция была такая, что для этого надо завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и кандидированию,

– сказала Маркарова.

О необходимости проведения выборов во время вероятного перемирия ранее говорил специальный представитель президента США по вопросам Украины и России, генерал Кит Келлог. Тогда говорилось, что если Украина с Россией достигнет соглашения о прекращении огня в ближайшие месяцы, то в Украине до конца 2025 года должны пройти президентские и парламентские выборы.

Возможны ли выборы в Украине в 2025 году

Нынешний президент Владимир Зеленский говорил, что только после окончания войны в Украине могут отменить военное положение и определить дату выборов. В таком случае избрание нового руководства страны проведут без задержек. В то же время Украина не согласится на требования России относительно выборов перед переговорами.

Кстати, 3 февраля Дональд Трамп официально назначил Кита Келлога своим спецпредставителем и отметил, что в вопросе Украины и России есть "большой прогресс". Однако в подробности президент США не вдавался.