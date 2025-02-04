Про це пише 24 Канал з посиланням на слова посла України в США Оксани Маркарової в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному".

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Питання щодо виборів в Україні у 2025 році можуть розглянути

За словами пані посла в США, обговорення майбутніх виборів в Україні до кінця 2025 року ще не було. Для їхнього проведення мають завершитися бойові дії. Якщо ж адміністрація Дональда Трампа буде наполягати на необхідності виборів, то Україна готова обговорювати це питання.

Коли це питання теоретично обговорювалось, у 2023 – 2024 роках, наша позиція була така, що для цього треба завершити бойові дії. Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування,

– сказала Маркарова.

Про потребу проведення виборів під час ймовірного перемир'я раніше говорив спеціальний представник президента США з питань України та Росії, генерал Кіт Келлог. Тоді йшлося, що якщо Україна з Росією досягне угоди про припинення вогню найближчими місяцями, то в Україні до кінця 2025 року мають пройти президентські та парламентські вибори.

Чи можливі вибори в Україні у 2025 році

Нинішній президент Володимир Зеленський говорив, що лише після закінчення війни в Україні можуть скасувати воєнний стан та визначити дату виборів. У такому випадку обрання нового керівництва країни проведуть без затримок. Водночас Україна не погодиться на вимоги Росії щодо виборів перед перемовинами.

До речі, 3 лютого Дональд Трамп офіційно призначив Кіта Келлога своїм спецпредставником і зазначив, що в питанні України та Росії є "великий прогрес". Проте в подробиці президент США не вдавався.