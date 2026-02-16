В ISW объяснили, почему Кремль так активно говорит о выборах и "нелегитимной власти" в Украине

Кремль продолжает обсуждать предстоящие выборы в Украине, чтобы продвигать свое ложное утверждение о "нелегитимности" нынешнего украинского правительства. Москва также настаивает на средствах контроля над политикой Украины.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны.

Чего добивается Москва разговорами о выборах в Украине?

Эксперты отметили, что в интервью кремлевским пропагандистам 15 февраля заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин повторил утверждение, которое ранее опровергал Кремль, о "нелегитимности" Президента Украины Владимира Зеленского.

Российский чиновник также заявил, что предложение президента России Владимира Путина от марта 2025 года в Организацию Объединенных Наций по созданию временной внешней администрации в Украине якобы все еще "является вариантом", который Кремль может поддержать.

Галузин утверждал, что управление ООН позволит провести "демократические" выборы в Украине и создать правительство, с которым Россия сможет подписать мирный договор и "легитимные" документы о будущем двустороннем сотрудничестве, имея в виду, что Россия "не может" подписывать обязательные соглашения с нынешним украинским правительством, и что любые будущие выборы, которые будет контролировать нынешнее правительство, будут "недемократическими",

– говорится в отчете ISW.

Стоит отметить, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джеймс Хьюитт отклонили предложения Путина по управлению ООН в Украине, когда Путин впервые представил их в марте 2025 года. В организации заявили, что управление ООН будет нарушением Конституции Украины и права украинского народа на выбор.

"Предложение Кремля по надзору ООН за выборами является попыткой предоставить России, постоянному члену Совета Безопасности ООН, право вето на любую резолюцию, которая не устанавливает систему управления ООН, что приведет к желаемому Россией результату – прокремлевского политического правительства в Киеве", – отметили аналитики.

Кстати, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала назвал ряд проблем, которые могут возникнуть в Украине во время проведения выборов в условиях войны. Прежде всего речь идет о неопределенности количества избирателей, которые остались в Украине, и тех, кто находится за рубежом или на оккупированных территориях, а также организацию избирательных участков для военных и украинцев за рубежом.

Как Россия хочет использовать украинцев в своей стране в выборах в Украине?

Заместитель главы российского МИД Михаил Галузин также утверждал, что Украина якобы будет пытаться помешать "гражданам Украины", проживающих в России, голосовать на предстоящих украинских выборах.

Кремль ставит условия, чтобы утверждать, что любые будущие украинские выборы, которые "не позволят" "украинцам" под контролем России голосовать, не являются свободными и честными,

– объяснили в ISW.

В то же время, как пишут аналитики, далеко не понятно, как именно Кремль будет определять, кто является украинцем для целей голосования, учитывая интенсивные, принудительные усилия по паспортизации, которые Россия приняла, чтобы заставить украинцев на временно оккупированных территориях отказаться от своего украинского гражданства в пользу российского.

Эксперты считают, что требования Кремля провести выборы в Украине еще до заключения окончательного мирного соглашения имеют целью ослабить контроль украинской власти над самим избирательным процессом. В таком сценарии Россия могла бы получить возможность влиять на результаты, в частности через голосование людей, которых в Москве будут признавать "украинцами", но которые находятся на территории России.

В Кремле также пытаются подать собственный опыт как доказательство того, что выборы во время войны возможны. В частности, российские чиновники, среди них и Галузин, называли президентские выборы 2024 года в России примером "жизнеспособности" военного голосования. Аналогичные аргументы Москва использовала и относительно псевдореферендумов 2022 года на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, заявляя, что Украине якобы не нужно длительное прекращение огня для проведения выборов.

Впрочем, эксперты отмечают: эти голосования не были ни свободными, ни справедливыми, а происходили в условиях авторитарного контроля и фальсификаций. Кроме того, российское законодательство тогда прямо не запрещало выборы, тогда как Конституция Украины и нормы военного положения прямо делают невозможным их проведение во время войны.

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина проведет выборы только тогда, когда это будет возможным в соответствии с Конституцией – то есть свободно, честно и демократично. В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что послевоенная Украина должна быть "дружественной" к России, фактически давая понять, что Москва не будет признавать украинскую власть, которая не будет ориентирована на Кремль.

По мнению аналитиков, требования России относительно выборов как условия легитимности будущих мирных договоренностей выглядят неискренними. Кремль уже демонстрирует готовность ставить под сомнение легитимность любого украинского правительства, которое не позволит Москве влиять на его состав и политический курс. В будущем отчете ISW планирует подробно описать, как Россия использует тему выборов для давления на украинский политический процесс и создания оснований для возможного срыва будущих мирных соглашений.

