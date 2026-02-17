Это будет зависеть от народа, – Зеленский не исключил участия в выборах президента

Владимир Зеленский высказался о выборах президента, которые случатся в будущем. Глава государства не исключает сценария, где он может принять участие в гонке.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Axios.

Интересно Россияне хотят, чтобы Украина была к ним "дружественной" после войны, – ISW

Что сказал Зеленский о возможном участии в предстоящих выборах?

Журналисты напомнили, что в предыдущем интервью Axios, которое вышло в сентябре 2025 года, Зеленский говорил, что "после окончания войны он уйдет из политики".

Однако во время нового разговора глава украинского государства предположил, что любые выборы, вероятно, придется проводить в условиях хрупкого перемирия. При таком сценарии он может стать кандидатом в президенты.

Это будет зависеть от народа. Посмотрим, чего он захочет,

– сказал президент Украины.

Зеленский также отметил, что еще ничего не решено, но возможно, новые президентские выборы состоятся одновременно с референдумом.

Кстати, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявил в эфире 24 Канала, что проведение выборов в нынешних условиях может быть проблематичным из-за неопределенности количества избирателей, которые остались в Украине, и тех, кто находится за границей или на оккупированных территориях. кроме того, по словам эксперта, организация избирательных участков для военных и за рубежом затруднена.

Что ранее говорил Зеленский относительно выборов?