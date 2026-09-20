Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Почему участки закрыли досрочно?

Во временно оккупированной части Донецкой области так называемые избирательные участки закрыли из-за якобы "растущей угрозы со стороны беспилотников". Российское пропагандистское агентство сообщило, что участки работали по "сокращенному графику".

Решение связано с ситуацией с безопасностью в вечернее и ночное время. После закрытия участков там якобы начался подсчет голосов.

В то же время российские СМИ сообщают о высокой явке на оккупированной территории. В первый день голосования в так называемой "ДНР" она составила 72,7%.

Отметим, что речь идет о проведении Россией незаконного голосования на временно оккупированной территории Украины. Объявленные российской стороной показатели явки и результаты не являются подтверждением свободного волеизъявления украинских граждан.

Напомним, в России 20 сентября начался третий и заключительный день голосования на выборах в Госдуму. Выборы проходят с 18 сентября, и россиянам предстоит избрать 450 депутатов нижней палаты парламента.

В то же время избирательный процесс проходит на фоне сообщений об ограничениях для оппозиционных кандидатов и отсутствии части антивоенных политических сил в бюллетенях. В ходе голосования также фиксировались сообщения о проблемах с электронным голосованием и работой систем связи.

Российские власти заявляли, что перебои со связью могут влиять на передачу данных, но не должны служить основанием для отмены голосования.

Отдельно сообщалось о случаях давления на наблюдателей и других нарушениях на избирательных участках. В частности, в Санкт-Петербурге полиция задержала наблюдателя, после чего тот потерял сознание.

Третий день голосования также сопровождается масштабными атаками беспилотников на территории России, в частности в Московском регионе.

После завершения голосования вечером 20 сентября начнут обнародовать предварительные результаты выборов.