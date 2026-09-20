Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Чому дільниці закрили достроково?

У тимчасово окупованій частині Донецької області так звані виборчі дільниці закрили через нібито "зростання безпілотної небезпеки". Російське пропагандистське агентство повідомило, що дільниці працювали за "скороченим графіком".

Рішення пов'язане з безпековою ситуацією у вечірній та нічний час. Після закриття дільниць там начебто розпочався підрахунок голосів.

Водночас російські ЗМІ повідомляють про високу явку на окупованій території. У перший день голосування в так званій "ДНР" вона становила 72,7%.

Зазначимо, що йдеться про проведення Росією незаконного голосування на тимчасово окупованій території України. Оголошені російською стороною показники явки та результати не є підтвердженням вільного волевиявлення українських громадян.

Нагадаємо, у Росії 20 вересня розпочався третій і завершальний день голосування на виборах до Держдуми. Вибори тривають із 18 вересня, а росіяни мають обрати 450 депутатів нижньої палати парламенту.

Водночас виборчий процес проходить на тлі повідомлень про обмеження для опозиційних кандидатів і відсутність частини антивоєнних політичних сил у бюлетенях. Упродовж голосування також фіксували повідомлення про проблеми з електронним голосуванням та роботою систем зв'язку.

Російська влада заявляла, що перебої зі зв'язком можуть впливати на передавання даних, але не мають бути підставою для скасування голосування.

Окремо повідомлялося про випадки тиску на спостерігачів та інші порушення на дільницях. Зокрема, в Санкт-Петербурзі поліція затримала спостерігача, після чого той втратив свідомість.

Третій день голосування також супроводжується масштабними атаками безпілотників по території Росії, зокрема по Московському регіону.

Після завершення голосування ввечері 20 вересня почнуть оприлюднювати попередні результати виборів.