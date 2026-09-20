Россияне внезапно закрыли избирательные участки в "ДНР"

В так называемой "ДНР" досрочно закрыли избирательные участки. После закрытия участков начался подсчет голосов.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Почему участки закрыли досрочно?

Во временно оккупированной части Донецкой области так называемые избирательные участки закрыли из-за якобы "растущей угрозы со стороны беспилотников". Российское пропагандистское агентство сообщило, что участки работали по "сокращенному графику".

Решение связано с ситуацией с безопасностью в вечернее и ночное время. После закрытия участков там якобы начался подсчет голосов.

В то же время российские СМИ сообщают о высокой явке на оккупированной территории. В первый день голосования в так называемой "ДНР" она составила 72,7%.

Отметим, что речь идет о проведении Россией незаконного голосования на временно оккупированной территории Украины. Объявленные российской стороной показатели явки и результаты не являются подтверждением свободного волеизъявления украинских граждан.

Напомним, в России 20 сентября начался третий и заключительный день голосования на выборах в Госдуму. Выборы проходят с 18 сентября, и россиянам предстоит избрать 450 депутатов нижней палаты парламента.

В то же время избирательный процесс проходит на фоне сообщений об ограничениях для оппозиционных кандидатов и отсутствии части антивоенных политических сил в бюллетенях. В ходе голосования также фиксировались сообщения о проблемах с электронным голосованием и работой систем связи.

Российские власти заявляли, что перебои со связью могут влиять на передачу данных, но не должны служить основанием для отмены голосования.

Отдельно сообщалось о случаях давления на наблюдателей и других нарушениях на избирательных участках. В частности, в Санкт-Петербурге полиция задержала наблюдателя, после чего тот потерял сознание.

Третий день голосования также сопровождается масштабными атаками беспилотников на территории России, в частности в Московском регионе.

После завершения голосования вечером 20 сентября начнут обнародовать предварительные результаты выборов.