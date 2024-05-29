Друзья Путина могут получить власть: как выборы в Европарламент определят судьбу Украины и ЕС

6 – 9 июня в Евросоюзе состоятся выборы, которые фактически решат судьбу ЕС на следующие пять лет. 390 миллионов европейских граждан укажут не только курс для объединенной Европы, но и для дальнейшей помощи Украине.

Насколько важны эти выборы для Украины, каким может быть состав нового Европарламента и влияет ли Кремль на демократические процессы в ЕС – объясняет и рассказывает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Выборы в Европарламент 2024: почему они так важны для Украины?

Начнем с того, что выборы в Европарламент проходят каждые пять лет. Граждане 27 стран-членов ЕС будут избирать 720 депутатов сроком на пять лет.

Количество евродепутатов во время каждой каденции меняется в зависимости от изменений в количестве населения.

Несмотря на то, что Европарламент не имеет законодательной инициативы, новые евродепутаты будут согласовывать состав Еврокомиссии, голосовать за соответствующие резолюции, имеют право объявить вотум недоверия президенту Еврокомиссии и влияют на формирование повестки дня.

Действующий Европарламент отличился своей проукраинской позицией – резолюции в поддержку Украины всегда получали большинство голосов. Впрочем, некоторые внефракционные депутаты и представители ультраправой группы "Идентичность и демократия" пытались вставлять палки в колеса и озвучивали нарративы российской пропаганды прямо с трибуны ЕП.



Какой Европарламент сейчас / Инфографика ЕС

Основатель Brussels Freedom Hub, аналитик Роланд Фройденштейн в комментарии 24 Каналу объяснил, что европейские выборы переоценены, когда речь идет об их влиянии на внешнюю политику ЕС. По его словам, Европарламент не может решать вопросы внешней политики и безопасности ЕС, поскольку играет лишь совещательную роль.

Они (евродепутаты, – 24 Канал) могут требовать, они могут принимать резолюции, даже подать на Еврокомиссию в суд, когда речь идет о верховенстве права в Венгрии. Но Европарламент не принимает решений, и в этом заключается отличие от национального парламента,

– поделился Фройденштейн.

Однако Европарламент имеет влияние при поддержке внутренних вопросов, таких как сельское хозяйство, торговля или предоставление доступа к единому рынку. Роланд Фройденштейн призывает рассматривать эти вопросы отдельно и отмечает, что в таком случае нужно будет искать компромиссы.

Это очень специфические вопросы, где в игру вступают внутренние интересы и где парламент также имеет право голоса,

– говорит он.

По мнению эксперта, реальная опасность заключается в том, что националисты и друзья Путина могут получить власть, попав в Совет ЕС, где правительства 27 государств-членов принимают совместные решения.

В то же время аналитик Центра европейской политики Аманда Пол добавляет, что Европарламент играет ключевую роль при утверждении нового руководства Еврокомиссии, которое уже занимается подготовкой законодательных актов. Кроме того, Европарламент голосует за ключевые законопроекты, в том числе и те, которые могут касаться расширения ЕС, а затем и Украины.

Эстонский европарламентарий от Renew Europe Урмас Паэт отмечает, что хотя поддержка Украины и продолжится, новым евродепутатам нужно будет постоянно работать над напоминаниями о войне.

Надо напоминать как депутатам Европарламента, так и государствам-членам, что мы не можем говорить об усталости от войны или что-то подобное, и должны сосредоточиться на победе Украины, а также на усилиях по восстановлению,

– заявил в комментарии 24 Каналу парламентарий.

Рост влияния популистов: каким может быть новый состав ЕП

В связи с приростом количества населения в ЕС, в новом Европарламенте будет на 15 евродепутатов больше. Впрочем, по предварительным опросам Politico, значительных изменений в конфигурации Европарламента не произойдет.

Проевропейские партии "Европейская народная партия" и группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов сохранят ведущие позиции.

По предварительным данным, ЕНП может получить 175 мест, а Прогрессивный альянс – 143, что не очень отличается от результатов 2019 года.



Потерять влияние в парламенте могут две проукраинские группы Renew Europe и "Зеленые" / Инфографика Politico

Во время предыдущих выборов Renew Europe получили 102 места в Европарламенте, а теперь они могут получить только 82 мандата. Представительство "Зеленых" сократится почти вдвое. Во время этой каденции они получили 72 места, а уже через месяц количество их мандатов может уменьшиться до 41. В то же время опросы прогнозируют рост ультраправой политической группы "Идентичность и демократия". Представители этой группы могут получить на 27 мест больше, чем раньше.

Аналитик Аманда Пол говорит, что тренд на популизм и ультраправые партии связан с рядом факторов. По ее словам, важную роль сыграл вопрос миграции, а именно не прибытие украинских беженцев, а мигрантов из стран так называемого Южного соседства.

Произошло значительное увеличение (мигрантов – 24 Канал), и некоторые страны-члены ЕС сейчас испытывают рост ультраправого популизма в результате этого. Например, в Нидерландах, как мы знаем, на последних выборах ультраправая партия получила наибольшее количество голосов. Также в таких странах, как Германия, Австрия, Венгрия и некоторых других, наблюдается рост,

– объясняет эксперт.

Другой причиной является недовольство фермеров "Зеленым курсом", который предусматривает много изменений в традиционный способ ведения сельского хозяйства. Также ультраправые партии получают все больше влияния из-за повышения цен на энергоносители и стоимости жизни.



Ожидаемые результаты выборов в Европарламент / Инфографика 24 Канала

Вместе с тем Роланд Фройденштейн не ожидает резких изменений в составе Европарламента после выборов в июне. Он говорит, что такая стабильность связана с тем, что выборы проходят в 27 разных странах-членах ЕС.

Одна политическая группа находится у власти в одной стране, а в другой стране она – в оппозиции. На этих выборах всегда есть компенсация, эффект балансировки. Это означает, что нет никаких переломных результатов,

– объясняет эксперт.

В то же время он признает, что опасения о том, что национализм и популизм станут сильнее в этом новом Европарламенте, оправданы. Фройденштейн считает, что "Идентичность и демократия" все-таки увеличит свое присутствие, как и прогнозируют опросы.

Впрочем, большинство Европарламента все-таки останется проукраинским.

Урмас Паэт также отмечает, что угроза, что дружественные России и Китаю популисты станут более активными во время следующего мандата, возможна. По его словам, в течение последних каденций Европейского парламента было около 100 – 150 депутатов, которые действовали в пользу российских интересов.

Евродепутат говорит, что некоторые из них наивные марионетки, а некоторые – агенты Кремля, которые получают средства или другие услуги от россиян в обмен на дружественные России речи и поправки.

По моему мнению, к дружественным России и Китаю депутатам Европарламента должно быть такое же отношение, как и к политикам по делу "Катаргейта". И это должно было бы произойти уже давно,

– сказал Паэт.

Экс-министр обороны Литвы, евродепутат от Renew Europe Раса Юкнявичене отметила, что несмотря на возможный риск роста популизма, большинство в Европарламенте все-таки будет проукраинское.

Я более чем уверена, что Европарламент, особенно основные политические группы, включая либеральную группу Renew Europe, к которой я принадлежу, сохранит единство в поддержке Украины и украинского народа,

– сказала она.

Юкнявичене надеется, что трудности в виде венгерского председательства в Совете ЕС, будут преодолены. Она напомнила, что во время этой каденции ЕП принял доклад о реформировании процедур принятия решений в ЕС, чтобы предотвратить затягивание времени и использование ЕС для шантажа, как это часто делал Орбан.

Европарламентарий верит, что новый состав ЕП продолжит настаивать на выполнении рекомендаций этого отчета, в частности на распространении голосования квалифицированным большинством на большее количество решений Совета ЕС.



Европарламент во время полномасштабной войны активно поддерживает Украину / Фото Офиса Президента

Россия пытается вмешаться в избирательный процесс

Москва пытается вмешаться в выборы в ЕС и попытки не остаются незамеченными. В апреле 2024 года Бельгия начала расследование вероятного вмешательства России в общеевропейские выборы. Бельгийская разведка подтвердила существование сети, которая пытается подорвать западную поддержку Украины. По данным расследования, Россия пытается помочь пророссийским кандидатам получить мандат, чтобы закрепить нарративы Кремля в этой институции.

Это не первый случай, когда Россия пыталась вмешаться в избирательный процесс. Ранее чешское правительство разоблачило и обезвредило пророссийскую сеть во главе с прокремлевскими бизнесменами. Санкции ввели против медиа The Voice of Europe, которым руководил олигарх и кум Путина Медведчук и его партнер Артем Марчевский. Служба безопасности информации Чехии заявляла, что действия были направлены на влияние на выборы в Европарламент.

В конце апреля Европарламент принял резолюцию и призвал политическое руководство ЕС и государств-членов безотлагательно и решительно противодействовать попыткам российского вмешательства. А еще на этой неделе Совет ЕС обратился к соответствующим органам Евросоюза и государствам-членам с просьбой привлечь все инструменты, чтобы исключить иностранное вмешательство в выборы.

Впрочем, беспокойство все-таки есть. Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что выборы в Европейский парламент "находятся под угрозой вмешательства со стороны России". Глава польского правительства говорит, что определенные акции предусмотрены в Польше, Литве, Латвии, Эстонии и "в небольшой степени" Финляндии.

Это не первый подобный случай, но каждый раз масштаб становится все больше, все более тревожным,

– объяснил Туск.

Украинский голос в новом Европарламенте

В состав нового Европарламента баллотируются по меньшей мере пять украинок, проживающих за рубежом и имеющих гражданство ЕС. Женщины участвуют в выборах в Германии, Италии, Бельгии, Чехии и Латвии. Их цель – быть услышанными и лоббировать интересы Украины на международной арене.