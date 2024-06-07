Риск от правых сил, – политолог о выборах в Европарламент

В ЕС стартовали выборы в Европарламент. Они продлятся до 9 июня включительно. Результат будет известен примерно к завершению волеизъявления.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что процедурно это несколько замедлится, ведь необходимо посчитать результаты по отдельным странам. А также – составить коэффициенты, чтобы понимать, какие именно общеевропейские политические силы прошли в Европейский парламент.

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Какие угрозы существуют

"Сейчас понятно, что усиливаются правые силы. Этот правый крен является ключевой угрозой, о которой говорят уже очень долго. Правые правым рознь. Есть абсолютно разного типа правые в разных странах Европейского Союза", – сказал политолог.

В частности, создание коалиции правых сил происходило не очень легко. Во многом пришлось смягчить позиции и сделать их несколько центристскими. К тому же на выборах сейчас представлена не одна правая сила. Поэтому, несмотря на такой крен, катастрофических последствий, считает Саакян, ожидать не стоит.

Если говорить о центристских политических силах, то их избирателей мобилизовала угроза правого поворота. Поэтому сейчас явка среди них ожидается выше, чем была прогнозируема.

Какая ситуация для Украины

Европейские выборы для многих стран являются второстепенными. Часто в обществах европейских стран их воспринимают как не очень важные. Мол, важнее национальное и местное волеизъявление. В основном дисциплина голосования на европейских выборах достаточно низкая. Для многих стран это как бы "репетиция" национальных выборов, хотя недооценивать значение Европейского парламента не стоит.

От этого будет зависеть очень во многом состав бюрократического аппарата евробюрократии и также ключевые комиссары – то есть исполнительная ветвь власти Европейского Союза. Условно, министры, которые отвечают за отдельные направления. Для Украины сейчас ситуация пока остается под вопросом интриги,

– подчеркнул политолог.

Поскольку с одной стороны якобы ничего не ожидается катастрофического, но в то же время нынешний состав Европейского парламента, в частности, еврочиновников, был для украинского государства достаточно выгодным.

Так, например, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие чиновники, отметил Олег Саакян, творили чудеса дипломатии и имели очень жесткую проукраинскую позицию. Они мобилизовали европейское сообщество для помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

Продолжится ли это, будет зависеть от того, кто из них сохранит должности и кому достанутся те или иные места. В частности, для Украины достаточно важная должность еврокомиссара по сельскому хозяйству. Сейчас она в руках польского представителя.

Шансы Урсулы фон дер Ляйен

Если говорить об Урсуле фон дер Ляйен, то у нее есть неплохие шансы на выборах. Однако, они меньше, чем были раньше. Сейчас крайне сложно сказать, что она является консенсусной фигурой.

"Есть серьезные накопленные вопросы относительно нее и определенный протест внутри европейского истеблишмента. Даже не только со стороны правого фланга, который критикует ее в слишком проукраинскости, но и также есть определенные претензии. Просто даже усталость, которая появилась в более широких политических кругах", – отметил политолог.

Однако сейчас альтернативной фигуры, которая имела бы по крайней мере такой уровень поддержки, на горизонте нет. С одной стороны ей может не хватить голосов, а с другой – ни у кого другого таких стартовых позиций нет.

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