В Германии сменится власть: антиукраинцев в Бундестаге не будет

Уже 23 февраля в Германии состоятся выборы. Вероятно, что новым канцлером вместо Олафа Шольца станет Фридрих Мерц, который возглавляет партию ХДС/ХСС, хотя социал-демократы все равно могут остаться у власти.

Однако власть в Бундестаге точно не получат пророссийские партии. Такое мнение 24 Каналу высказал аналитик Стокгольмского центра исследований восточной Европы Андреас Умланд, отметив, что у самих немцев взгляды по поддержке Украины изменились.

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Влияние выборов в Германии на поддержку Украины

Аналитик отметил, что несмотря на проблемы в Германии, поддержка нашей страны останется. Большинство немцев поддерживают продолжение предоставления военной помощи Украине, а некоторые из них даже призывают к ее увеличению, ведь население страны боится России.

После выборов в Германии 23 февраля будет новая правительственная коалиция, которая будет поддерживать Украину. По крайней мере продолжать поддержку, которая была при Шольце. Вероятно, новым канцлером будет Фридрих Мерц от партии ХДС/ХСС,

– подчеркнул он.

В то же время в Германии есть и те, которые против поставок в Украину ракет Taurus. По их мнению, из-за такой помощи страна будет вовлечена в войну против страны-агрессора. Умланд заметил, что, к счастью, таких людей есть меньшинство, поэтому взгляды по поддержке Украины меняются в положительную сторону.

Большинство немцев уже не имеют симпатии к Путину или России. Самая большая проблема – просто страх перед Москвой,

– сказал аналитик.

Умланд объяснил, что несмотря на точную дату выборов, еще неизвестно, когда в Германии произойдет смена правительства, для этого нужно ждать создания нового коалиционного правительства.

Мерц может не получить абсолютное большинство голосов в Бундестаге, вероятно, что социал-демократы, которых возглавляет Шольц, будут частью новой правительственной коалиции Мерца. Важно, чтобы возможный новый канцлер создал правительство как можно скорее, ведь в течение этого времени Шольц будет оставаться у власти.

Однако можно сказать, что будет смена власти и не будет антиукраинской партии "Альтернатива для Германии", она не станет частью нового правительства,

– подытожил он.

К слову, во время теледебатов и Шольц, и Мерц поддержали идею продолжения военной помощи Украине. Однако относительно поставок нашей стране оружия возникли разные мнения – лидер социал-демократов сказал, что это может привести к конфликту России с НАТО, в то же время лидер ХДС/ХСС поддержал за поставки крылатых ракет Taurus.