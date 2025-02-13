Однак владу у Бундестазі точно не отримають проросійські партії. Таку думку 24 Каналу висловив аналітик Стокгольмського центру досліджень східної Європи Андреас Умланд, зауваживши, що в самих німців погляди щодо підтримки України змінились.

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Вплив виборів у Німеччині на підтримку України

Аналітик зазначив, що попри проблеми в Німеччині, підтримка нашої країни залишиться. Більшість німців підтримують продовження надання військової допомоги Україні, а деякі з них навіть закликають до її збільшення, адже населення країни боїться Росії.

Після виборів у Німеччині 23 лютого буде нова урядова коаліція, яка буде підтримувати Україну. Принаймні продовжувати підтримку, яка була при Шольці. Ймовірно, новим канцлером буде Фрідріх Мерц від партії ХДС/ХСС,

– наголосив він.

Водночас в Німеччині є й ті, які проти постачання до України ракет Taurus. На їхню думку, через таку допомогу країна буде залучена у війну проти країни-агресорки. Умланд зауважив, що, на щастя, таких людей є меншість, тому погляди щодо підтримки України змінюються в позитивну сторону.

Більшість німців вже не мають симпатії до Путіна або Росії. Найбільша проблема – просто страх перед Москвою,

– сказав аналітик.

Умланд пояснив, що попри точну дату виборів, ще невідомо, коли в Німеччині відбудеться зміна уряду, для цього потрібно чекати створення нового коаліційного уряду.

Мерц може не отримати абсолютну більшість голосів у Бундестазі, ймовірно, що соціал-демократи, яких очолює Шольц, будуть частиною нової урядової коаліції Мерца. Важливо, щоб можливий новий канцлер створив уряд якомога швидше, адже протягом цього часу Шольц буде залишатись при владі.

Однак можна сказати, що буде зміна влади та не буде антиукраїнської партії "Альтернатива для Німеччини", вона не стане частиною нового уряду,

– підсумував він.

До слова, під час теледебатів і Шольц, і Мерц підтримали ідею продовження військової допомоги Україні. Однак щодо постачання нашій країні зброї виникли різні думки – лідер соціал-демократів сказав, що це може призвести до конфлікту Росії з НАТО, водночас лідер ХДС/ХСС підтримав за постачання крилатих ракет Taurus.