Выборы в Госдуму России: Кремль готовит масштабные фальсификации на ВОТ

21 сентября в России состоятся выборы в Госдуму. "Голосовать" смогут и жители оккупированных регионов Украины.

Россия готовится к массовой фальсификации результатов выборов в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил руководитель Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко.

Как на ВОТ пройдут выборы в Госдуму?

По словам Коваленко, администрация Путина поставила задачу обеспечить явку на ВОТ на уровне более 65–70%, а партии "Единая Россия" – не менее 70% голосов.

Сами эти выборы являются незаконными, однако Кремль хочет использовать их, чтобы создать видимость легитимности оккупации украинских территорий.

В то же время в России выборы проходят на фоне полной поддержки войны против Украины. Все основные политические силы выступают за продолжение боевых действий.

Антивоенную партию"Яблоко" показательно отстранили от выборов, чтобы она не набрала значительный процент голосов.

Коваленко отмечает, что это свидетельствует о страхе Кремля перед антивоенными настроениями.

В то же время в России все больше людей выступают против продолжения войны. Больше всего такие настроения заметны в регионах, но они есть и в Москве, где негативно реагируют на возможную новую мобилизацию. Впрочем, пока эти люди не готовы выходить на организованные протесты.

Однако, как отмечает Коваленко, подобные настроения в свое время также накапливались в СССР и стали одним из факторов его распада.

Напомним, что по данным разведки, Владимир Путин планирует после выборов в Госдуму провести массированную мобилизацию. Российский диктатор планирует набрать в армию до 500 тысяч солдат. Ожидается, что объявления о мобилизации не будет – она будет проходить скрытно.

Кроме того, Кремль намерен разместить на своей территории от 30 до 50 тысяч северокорейцев.