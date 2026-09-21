Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Что на самом деле должны были показать выборы?

Российские чиновники представили заранее определенные результаты голосования 18–20 сентября как подтверждение сплочения общества вокруг диктатора Владимира Путина.

Кремль представляет предварительные и заранее определенные результаты выборов в Государственную Думу как подтверждение широкой поддержки российским обществом военных действий в Украине. Победа "Единой России" далеко не та сокрушительная победа, которую она хотела бы продемонстрировать. Вероятно, это связано с необходимостью признать недовольство общества последствиями войны России в Украине,

– говорится в отчете аналитиков.

Согласно обнародованным данным голосования, правящая партия "Единая Россия" набирает 57,86%, КПРФ – 13,84%, а ЛДПР – 8,90%. Незаконные избирательные процедуры проводились также во временно оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей с применением давления на местных жителей.

Реакция международного сообщества и Украины

Представители Европейского Союза выразили четкую позицию относительно категорического непризнания результатов голосования на захваченных украинских землях.

Европейский Союз не признает и никогда не признает ни проведение этих так называемых выборов, фиктивных выборов, на временно оккупированных территориях Украины, ни их результаты,

– отметил пресс-секретарь Европейской комиссии Кристиан Виганд.

Украинские власти подчеркнули, что любые голосования под дулами автоматов не изменяют международно признанный статус территорий и не создают никаких правовых оснований для распространения юрисдикции России.

Как ранее сообщалось на нашем сайте, в МИД Украины подчеркнули, что включение в состав российского парламента представителей с оккупированных территорий полностью подрывает легитимность всей Госдумы.

Кроме того, как уже отмечалось на нашем ресурсе, для имитации массовости оккупантыприсоединили свободные украинские города, такие как Славянск и Краматорск, к избирательным округам России.