Давление, запугивание и подкуп: в ОБСЕ рассказали, как проходили выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии прошли парламентские выборы. Победу одержала правящая партия "Грузинская мечта", а оппозиция отказалась признавать эти результаты легитимными. Международные наблюдатели заявили, что выборы проходили в антидемократических и нечестных условиях.

Возмущенная результатами выборов оппозиция анонсировала акции протеста. В то же время премьер Грузии объяснил, что эти выступления ничего не дадут, и правительство все равно утвердят.

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Как проходило избрание парламентариев

Международные наблюдатели опубликовали заявление, где проанализировали условия, в которых проходили выборы в Грузии. Как оказалось, выборы были омрачены неравными условиями борьбы, давлением и напряжением.

Всего за выборами в Грузии следили 529 наблюдателей из 42 стран, среди них – 380 экспертов БДИПЧ, 60 парламентариев и сотрудников парламентской ассамблеи ОБСЕ, 39 – ПАСЕ, 38 – парламентской ассамблеи НАТО и 12 – Европарламента.

Накануне выборов многочисленные организации гражданского общества сообщали о случаях запугиваний и нападений.

Наблюдатели отметили, что правящая партия "Грузинская мечта" имела гораздо больше финансовых ресурсов, чтобы проводить предвыборную кампанию. Кроме того, деятельность оппозиции была ограничена "законом об иноагентах".

Эти выборы отличались языком вражды против оппозиции и гражданского общества, а также антагонизмом в отношении должности президента.

Случались инциденты подкупа избирателей, запугивания до и во время выборов, особенно в сельской местности. Тайна голосования часто нарушалась. Все это, по словам наблюдателей, подрывает доверие к результатам.

Наблюдатели также отметили давление на работников государственного сектора и другие группы, что вызывает беспокойство относительно способности некоторых избирателей отдать свой голос без страха возмездия.

Мы продолжаем выражать глубокую обеспокоенность по поводу отступления демократии в Грузии. Проведение вчерашних выборов, к сожалению, является тому подтверждением,

– заявил Антонио Лопес-Истурис Вайт, глава делегации Европарламента.

Глава наблюдательной миссии ENEMO (НПО "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами") Златко Вуйвович также заявил о многочисленных нарушениях во время парламентских выборов в Грузии.

Он отметил, что избирательный процесс сопровождался насилием в отношении представителей оппозиции, запугиванием избирателей, кампаниями по дискредитации наблюдателей и широко распространенным злоупотреблением административными ресурсами.