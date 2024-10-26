"Будут рискованные и незаконные вещи": чего ждать от исторических выборов в Грузии

В Грузии проходят парламентские выборы, которые являются возможностью для страны изменить курс развития. Уже известно, что они проходят неспокойно, с драками и задержанными.

Сейчас мы имеем ограниченную информацию по экзитполам и опросам, которые там проводят. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, добавив, что в целом в оппозиции все-таки есть шансы.

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Чего ждать от выборов в Грузии

Сейчас идет соревнование между оппозицией и пророссийской партией "Грузинская мечта". Объединившись, страна имеет шанс победить и попытаться сформировать большую коалицию. Далее можно отменить законы, которые приняла "Грузинская мечта", чтобы изменить курс страны.

Но представителям оппозиции важно потом не перессориться друг с другом. Пока все они подписали совместную хартию, однако важно, чтобы после выборов ничего не изменилось.

Думаю, "Грузинская мечта" сделает все для того, чтобы не потерять власть. Они пойдут на что угодно: на подкуп, манипуляции, возможно, на использование силовиков,

– предположил Игорь Рейтерович.

Пророссийская партия хочет остаться у власти, хотя находится там уже 12 лет. Или другой вариант – сделает так, чтобы в выборах не было однозначного победителя.

"Это будут очень грязные выборы и не лучшая ситуация после. Ведь проблема в том, что ни оппозиция, ни власть не имеют в Грузии абсолютного преимущества, которое гарантирует им возможность сформировать коалицию. Скорее всего, мы увидим много рискованных и незаконных вещей, которые будет делать грузинская власть", – подытожил Игорь Рейтерович.

Заметим, что 26 октября, в день голосования, на участках зафиксировали многочисленные драки, массовые нарушения, нападения на наблюдателей.