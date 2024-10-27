Нужно 10 смельчаков: при каком условии в Грузии возможны перевыборы

В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. По подсчетам голосов победу вроде бы одержала партия "Грузинская мечта", однако оппозиция страны не признает результаты легитимными. Международные наблюдатели также признали, что выборы проходили в антидемократических условиях.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог из Грузии Гела Васадзе, отметив, что оппозиция может добиться того, что результаты выборов аннулируют. Надо, чтобы ни один из оппозиционеров не зашел в парламент.

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Перевыборы в Грузии

Гела Васадзе подчеркнул, если в Грузии после выборов не будет сформирован парламент, то должны состояться перевыборы. Ведь стопроцентной поддержки партия "Грузинская мечта" нет.

Если найдется 10 человек из оппозиции, которые не посетят заседание парламента, то он не состоится. Здесь нет ничего сложного – вопрос только в совести,

– сказал он.

Нападет ли Россия на Грузию

Большинство грузинского общества стремится к евроинтеграции и не признает недавние выборы легитимными, ведь победу там одержала пророссийская партия. Оппозиция имеешь шанс добиться демократических перевыборов и разорвать любые связи с Россией.

По мнению политолога, по такому сценарию отношения между Грузией и Россией не смогут обостриться до военного противостояния, ведь у страны-агрессора нет ресурсов для этого.

Оккупировать страну, в которой за тебя (за Россию – 24 Канал) голосуют 2,3 процента избирателей, практически невозможно,

– подчеркнул Гела Васадзе.

К слову, пророссийская партия "Грузинская мечта" получила 54% голосов, обеспечив себе большинство в парламенте и возможность утвердить новое правительство. Оппозиция не признала результаты и анонсировала протесты, однако премьер-министр Ираклий Кобахидзе отметил, что первое заседание состоится по плану.