Про це 24 Каналу розповів політолог із Грузії Гела Васадзе, зазначивши, що опозиція може добитись того, що результати виборів анулюють. Треба, щоб жоден з опозиціонерів не зайшов до парламенту.

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Перевибори у Грузії

Гела Васадзе підкреслив, якщо у Грузії після виборів не буде сформований парламент, то мають відбутись перевибори. Адже стовідсоткової підтримки партія "Грузинська мрія" немає.

Якщо знайдеться 10 людей з опозиції, які не відвідають засідання парламенту, то він не відбудеться. Тут немає нічого складного – питання лише в совісті,

– сказав він.

Чи нападе Росія на Грузію

Більшість грузинського суспільства прагне євроінтеграції та не визнає нещодавні вибори легітимними, адже перемогу там здобула проросійська партія. Опозиція маєш шанс добитись демократичних перевиборів та розірвати будь-які зв'язки з Росією.

На думку політолога, за таким сценарієм відносини між Грузією та Росією не зможуть загостритись до військового протистояння, адже у країни-агресорки немає ресурсів для цього.

Окупувати країну, у якій за тебе (за Росію – 24 Канал) голосують 2,3 відсотка виборців, практично неможливо,

– підкреслив Гела Васадзе.

До слова, проросійська партія "Грузинська мрія" здобула 54% голосів, забезпечивши собі більшість у парламенті та можливість затвердити новий уряд. Опозиція не визнала результати й анонсувала протести, проте прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе наголосив, що перше засідання відбудеться за планом.