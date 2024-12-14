У единого кандидата на "выборах президента" Грузии нет высшего образования, – СМИ

У экс-футболиста Михеила Кавелашвили, которого выдвинула на пост президента Грузии партия "Грузинская мечта" нет высшего образования. "Покажи диплом Кавелашвили" стало одним из лозунгов на протестах в день "выборов".

Этот просчет помешал ему стать президентом Федерации футбола Грузии, а сейчас не мешает баллотироваться в президенты страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа".

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Как Кавелашвили стал кандидатом в президенты Грузии

Кавелашвили 27 ноября выдвинула на пост президента партия "Грузинская мечта", которая получила большинство в парламенте после недавних выборов. Их легитимность не признает оппозиция и Европейский союз, масштабные протесты начались в Тбилиси. На сторону протестующих стала и действующий президент страны Саломе Зурабишвили.

Парадоксально, что "кандидат в президенты" не имеет высшего образования. Этот просчет помешал успешному футболисту в 2015 году стать президентом Федерации футбола Грузии. Впрочем, это не помешало ему потом дважды баллотироваться в депутаты и сейчас в президенты.

Протестующие обратили на это внимание и вышли к парламенту 14 декабря с лозунгом "Покажи диплом Кавелашвили".

Грузины с дипломами протестуют в Тбилиси: фото "Эхо Кавказа"

Обратите внимание! О ходе протестов в Тбилиси 14 декабря в "день выборов" вы можете следить на 24 Канале по ссылке.

Напомним, 24 Канал рассказывал, что известно о "кандидате в президенты" Грузии Михеиле Кавелашвили. Он из успешного футболиста превратился в консервативного политика и союзника "Грузинской мечты".

Фракция Кавелашвили "Сила народа" поддержала результаты парламентских выборов в октябре 2024 года, на которых победила "Грузинская мечта".

Он называет себя простолюдином, несмотря на успешную спортивную карьеру в Европе. Он часто апеллирует к "традиционным грузинским ценностям" в противовес Западу. Оппозицию он обвиняет в западном финансировании, а действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили в неуважении к конституции из-за непризнания выборов.

Добавим, протестующие обратили внимание на его футбольное прошлое, поэтому пришли на протест с красными карточками, означающими во многих видах спорта дисквалификацию. Возле парламента в частности играют в футбол и "приглашают" Кавелашвили поиграть с ними.