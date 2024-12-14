Один кандидат, и тот пророссийский, новая система и протесты: в Грузии прошли выборы президента
В субботу, 14 декабря, в Грузии начались так называемые выборы президента страны. На этот раз в списке только один кандидат – представитель правящей партии "Грузинская мечта", бывший футболист и депутат парламента Михеил Кавелашвили.
Более того, впервые в истории Грузии нового президента выбирал не народ, а коллегия из 300 избирателей. В нее входят 150 депутатов парламента нового созыва и 150 делегатов от регионов страны. Это дало ключевое право голоса правящей "Грузинской мечте". Все, что известно о выборах президента в Грузии, сообщает 24 Канал.
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Что известно о "выборах" в Грузии по состоянию на сейчас
Протесты на улицах Тбилиси продолжаются. Они происходят на фоне репрессий, которые применяет Бидзина Иванишвили и его окружение. Около 500 человек арестовали, после этого многие из них подверглись пыткам. Называют приблизительную цифру 400 протестующих, которых жестоко избили. Также многих избили непосредственно во время митинга, Саломе Зурабишвили обратилась к собравшимся на проспекте Руставели: "Я с вами, я не допущу провокаций". Церемонию зажжения главной елки отменили. Возле парламента продолжаются протесты за европейское будущее Грузии. "Мы приняли решение отложить мероприятие. Проведем тогда, когда радикальная оппозиция даст детям возможность зажечь елку", – цинично заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, который под санкциями Украины. На проспект Руставели к митингующим пришла президент Саломе Зурабишвили. Возле здания парламента в Тбилиси власти планируют "зажечь" новогоднюю елку. Митингующие протестуют. На проспект Руставели прибыли силовики и полиция, сообщает Суспільне. Ранее люди повесили на елку фото журналистов и активистов, которых избили во время митингов. Однако коммунальщики их убрали. Возле здания парламента Грузии усиливаются меры безопасности. Кроме полицейских, на месте появились лица в гражданском. Через час здесь должны торжественно зажечь главную новогоднюю елку города. На проспекте Руставели остаются и участники антиправительственного протеста. Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили после объявления результатов заявила: "Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло". Победителем президентских выборов, легитимность которых не признают действующий глава государства и оппозиция, официально стал Михаил Кавелашвили, сообщает ЦИК. Он набрал 224 голоса из 200 необходимых. Члены избирательной коллегии, абсолютное большинство которой имела "Грузинская мечта", избрали президентом Михаила Кавелашвили. Голосование на президентских выборах в здании парламента завершено. Теперь начинается подсчет голосов. Вынужденно переселенные лица провели акцию у здания парламента. Напомним, что в выборах президента Грузии принимают участие депутаты Верховного совета Абхазской Автономной Республики в изгнании. Президент Грузии Саломе Зурабишвили появилась возле парламента, направляясь к президентской резиденции. Параллельно с началом голосования у здания парламента собираются противники "Грузинской мечты". Оппозиция устроила акцию под названием "Покажи диплом Кавелашвили". Это является намеком на отсутствие высшего образования у единого кандидата в президенты. Именно по этой причине в 2015 году он не смог баллотироваться на пост президента Федерации футбола Грузии. В здании парламента Грузии начались "выборы" президента, легитимность которых не признают действующий президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии. Впервые в истории Грузии президента выбирает не население, а избирательная коллегия. Единственный кандидат на пост главы государства – ветеран футбола Михеил Кавелашвили, член партии "Сила народа", формально отколовшейся от правящей "Грузинской мечты". Его кандидатуру выбрал почетный председатель "Мечты", миллиардер Бидзина Иванишвили.
После ареста протестующих избивали и пытали, экс-министр обороны Грузии
– рассказал экс-министр обороны Васил Сихарулидзе.
Президент Грузии обратилась к протестующим
Официальные результаты и первая реакция протестующих
Изгнанные Россией беженцы не смирятся с российским режимом
Протесты на улицах Тбилиси продолжаются. Они происходят на фоне репрессий, которые применяет Бидзина Иванишвили и его окружение.
Около 500 человек арестовали, после этого многие из них подверглись пыткам. Называют приблизительную цифру 400 протестующих, которых жестоко избили. Также многих избили непосредственно во время митинга,
Саломе Зурабишвили обратилась к собравшимся на проспекте Руставели: "Я с вами, я не допущу провокаций".
Церемонию зажжения главной елки отменили. Возле парламента продолжаются протесты за европейское будущее Грузии.
"Мы приняли решение отложить мероприятие. Проведем тогда, когда радикальная оппозиция даст детям возможность зажечь елку", – цинично заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, который под санкциями Украины.
На проспект Руставели к митингующим пришла президент Саломе Зурабишвили.
Возле здания парламента в Тбилиси власти планируют "зажечь" новогоднюю елку. Митингующие протестуют. На проспект Руставели прибыли силовики и полиция, сообщает Суспільне.
Ранее люди повесили на елку фото журналистов и активистов, которых избили во время митингов. Однако коммунальщики их убрали.
Возле здания парламента Грузии усиливаются меры безопасности. Кроме полицейских, на месте появились лица в гражданском. Через час здесь должны торжественно зажечь главную новогоднюю елку города. На проспекте Руставели остаются и участники антиправительственного протеста.
Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили после объявления результатов заявила: "Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло".
Победителем президентских выборов, легитимность которых не признают действующий глава государства и оппозиция, официально стал Михаил Кавелашвили, сообщает ЦИК. Он набрал 224 голоса из 200 необходимых.
Члены избирательной коллегии, абсолютное большинство которой имела "Грузинская мечта", избрали президентом Михаила Кавелашвили.
Голосование на президентских выборах в здании парламента завершено. Теперь начинается подсчет голосов.
Вынужденно переселенные лица провели акцию у здания парламента.
Напомним, что в выборах президента Грузии принимают участие депутаты Верховного совета Абхазской Автономной Республики в изгнании.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили появилась возле парламента, направляясь к президентской резиденции.
Параллельно с началом голосования у здания парламента собираются противники "Грузинской мечты".
Оппозиция устроила акцию под названием "Покажи диплом Кавелашвили". Это является намеком на отсутствие высшего образования у единого кандидата в президенты. Именно по этой причине в 2015 году он не смог баллотироваться на пост президента Федерации футбола Грузии.
В здании парламента Грузии начались "выборы" президента, легитимность которых не признают действующий президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии.
Впервые в истории Грузии президента выбирает не население, а избирательная коллегия. Единственный кандидат на пост главы государства – ветеран футбола Михеил Кавелашвили, член партии "Сила народа", формально отколовшейся от правящей "Грузинской мечты". Его кандидатуру выбрал почетный председатель "Мечты", миллиардер Бидзина Иванишвили.