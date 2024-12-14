Один кандидат, и тот пророссийский, новая система и протесты: в Грузии прошли выборы президента

14 декабря 2024, 12:48
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Автор: Дмитрий Усик

В субботу, 14 декабря, в Грузии начались так называемые выборы президента страны. На этот раз в списке только один кандидат – представитель правящей партии "Грузинская мечта", бывший футболист и депутат парламента Михеил Кавелашвили.

Более того, впервые в истории Грузии нового президента выбирал не народ, а коллегия из 300 избирателей. В нее входят 150 депутатов парламента нового созыва и 150 делегатов от регионов страны. Это дало ключевое право голоса правящей "Грузинской мечте". Все, что известно о выборах президента в Грузии, сообщает 24 Канал.

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Что известно о "выборах" в Грузии по состоянию на сейчас

19:25, 14 декабря

После ареста протестующих избивали и пытали, экс-министр обороны Грузии

Протесты на улицах Тбилиси продолжаются. Они происходят на фоне репрессий, которые применяет Бидзина Иванишвили и его окружение.

Около 500 человек арестовали, после этого многие из них подверглись пыткам. Называют приблизительную цифру 400 протестующих, которых жестоко избили. Также многих избили непосредственно во время митинга,
– рассказал экс-министр обороны Васил Сихарулидзе.

17:22, 14 декабря

Президент Грузии обратилась к протестующим

Саломе Зурабишвили обратилась к собравшимся на проспекте Руставели: "Я с вами, я не допущу провокаций".

17:10, 14 декабря

Церемонию зажжения главной елки отменили. Возле парламента продолжаются протесты за европейское будущее Грузии.

"Мы приняли решение отложить мероприятие. Проведем тогда, когда радикальная оппозиция даст детям возможность зажечь елку", – цинично заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, который под санкциями Украины.

17:08, 14 декабря

На проспект Руставели к митингующим пришла президент Саломе Зурабишвили. 

17:03, 14 декабря

Возле здания парламента в Тбилиси власти планируют "зажечь" новогоднюю елку. Митингующие протестуют. На проспект Руставели прибыли силовики и полиция, сообщает Суспільне.

Ранее люди повесили на елку фото журналистов и активистов, которых избили во время митингов. Однако коммунальщики их убрали.

15:56, 14 декабря

Возле здания парламента Грузии усиливаются меры безопасности. Кроме полицейских, на месте появились лица в гражданском. Через час здесь должны торжественно зажечь главную новогоднюю елку города. На проспекте Руставели остаются и участники антиправительственного протеста.

13:30, 14 декабря

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили после объявления результатов заявила: "Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло".

12:49, 14 декабря

Официальные результаты и первая реакция протестующих

Победителем президентских выборов, легитимность которых не признают действующий глава государства и оппозиция, официально стал Михаил Кавелашвили, сообщает ЦИК. Он набрал 224 голоса из 200 необходимых.

12:44, 14 декабря

Члены избирательной коллегии, абсолютное большинство которой имела "Грузинская мечта", избрали президентом Михаила Кавелашвили.

12:03, 14 декабря

Голосование на президентских выборах в здании парламента завершено. Теперь начинается подсчет голосов.

11:56, 14 декабря

Участники марша подошли к кордону полиции на улице Чичинадзе.

Протесты в Грузии / Эхо Кавказа

10:31, 14 декабря

Изгнанные Россией беженцы не смирятся с российским режимом

Вынужденно переселенные лица провели акцию у здания парламента.

Напомним, что в выборах президента Грузии принимают участие депутаты Верховного совета Абхазской Автономной Республики в изгнании.

09:55, 14 декабря

Кандидату на пост президента Грузии Михеилу Кавелашвили участники акции показали красную карточку.

Что происходит в Грузии сейчас / Эхо Кавказа

08:40, 14 декабря

Протестантам выдали воздушные шарики в виде животных. Участники акции заявили, что это – "парламент Бидзины Иванишвили".

Шарики на протестах в Грузии / Эхо Кавказа

08:38, 14 декабря

Президент Грузии Саломе Зурабишвили появилась возле парламента, направляясь к президентской резиденции.

07:29, 14 декабря

На площади Свободы возле парламента уже мобилизован спецназ и дополнительные подразделения силовиков.

Силовики в день выборов в Грузии / Грузинские СМИ

07:13, 14 декабря

Параллельно с началом голосования у здания парламента собираются противники "Грузинской мечты".

Оппозиция устроила акцию под названием "Покажи диплом Кавелашвили". Это является намеком на отсутствие высшего образования у единого кандидата в президенты. Именно по этой причине в 2015 году он не смог баллотироваться на пост президента Федерации футбола Грузии.

Протесты против кандидата в президенты / "Эхо Кавказа"

07:07, 14 декабря

В здании парламента Грузии начались "выборы" президента, легитимность которых не признают действующий президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии.

Впервые в истории Грузии президента выбирает не население, а избирательная коллегия. Единственный кандидат на пост главы государства – ветеран футбола Михеил Кавелашвили, член партии "Сила народа", формально отколовшейся от правящей "Грузинской мечты". Его кандидатуру выбрал почетный председатель "Мечты", миллиардер Бидзина Иванишвили.