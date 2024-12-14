Один кандидат, и тот пророссийский, новая система и протесты: в Грузии прошли выборы президента

В субботу, 14 декабря, в Грузии начались так называемые выборы президента страны. На этот раз в списке только один кандидат – представитель правящей партии "Грузинская мечта", бывший футболист и депутат парламента Михеил Кавелашвили.

Более того, впервые в истории Грузии нового президента выбирал не народ, а коллегия из 300 избирателей. В нее входят 150 депутатов парламента нового созыва и 150 делегатов от регионов страны. Это дало ключевое право голоса правящей "Грузинской мечте". Все, что известно о выборах президента в Грузии, сообщает 24 Канал.

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Что известно о "выборах" в Грузии по состоянию на сейчас