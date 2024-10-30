Война в Украине все изменила: как Запад реагирует на выборы и протесты в Грузии

Ежедневное сопротивление Украины российской агрессии заставляет мир иначе смотреть на демократию в странах Восточной Европы и Кавказа. Следовательно, международное сообщество не в последнюю очередь благодаря украинцам сейчас не признает результаты парламентских выборов в Грузии, на которых победила пророссийская партия "Грузинская мечта".

Такое мнение 24 Каналу выразил четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили, отметив, что его соотечественников вдохновляет украинская несокрушимость. Поэтому он уверен, что пророссийская власть не удержится долго в Грузии.

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"Мир протрезвел благодаря Украине"

По словам четвертого президента Грузии, масштабы фальсификаций на выборах заметны даже для международных партнеров. Но сейчас грузины готовы бороться за настоящие стандарты демократии, так же как и украинцы. И именно пример противостояния Украины доказывает Западу: в Грузии так же как в Украине, не воспринимают российской экспансии.

Мир сейчас смотрит на российское влияние иначе, чем несколько лет назад. Война в Украине отрезвила те умы, которые думали, что не следует ожидать от украинцев или грузин высоких стандартов демократии,

– отметил Маргвелашвили.

Также четвертый президент Грузии отметил, что пока выборы признали лишь несколько стран, приближенных к орбите влияния России. Международное сообщество в своем большинстве становится на сторону демократической оппозиции. И роль Украины в этом процессе трудно переоценить.

Напомним, в Грузии состоялись очередные парламентские выборы, по официальным данным которых, большинство голосов (более 58%) получила пророссийская партия "Грузинская мечта". Оппозиционные партии суммарно собрали менее 40% голосов и сразу же заявили о фальсификациях и анонсировали протесты против результатов выборов.