Пророссийские силы в Хорватии могут победить уже в первом туре

На выборах в Хорватии побеждают пророссийские силы. Речь о действующем президенте страны Зоране Милановиче.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Vecernji List. Первые экзитполы уже появились.

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Данные экзитполов на выборах в Хорватии

Первые результаты свидетельствуют, что Зоран Миланович набирает в первом туре 50,73%. Против него борется бывший министр науки Драган Приморац. Но он набирает пока всего 19,04%.

Примерно по 8% набирают кандидатки Мария Селак Распудич и Иванна Кекин. Остальные четыре кандидата набрали менее 4%.

Интересно, что ранее говорилось о том, что фаворит выборов очевиден – это Миланович. Но он и его главный оппонент, Приморац, могут не получить абсолютного большинства в первом туре. Так что придется провести второй тур 12 января.

Пророссийские заявления президента Хорватии

В октябре Миланович заявил, что "конца войны не видно, но есть угроза выхода войны за пределы Украины". Поэтому Хорватия не отправит своих миротворцев в Украину в рамках возможной миссии НАТО, чтобы не навредить национальным интересам. Но продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь.

Министр обороны Хорватии Иван Анушич возмутился этими словами. По его мнению, таким образом Хорватия становится похожей на Сербию и Венгрию, которые публично поддерживают Россию. Будапешт вызвал посла Хорватии для объяснений.