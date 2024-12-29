Про це пише 24 Канал з посиланням на Vecernji List. Перші екзитполи вже з'явилися.

Дивіться також У школі в Загребі юнак напав на дітей і вчительку: загинула 7-річна дівчинка

Дані екзитполів на виборах у Хорватії

Перші результати свідчать, що Зоран Міланович набирає у першому турі 50,73%. Проти нього бореться колишній міністр науки Драган Приморац. Але він набирає поки всього 19,04%.

Приблизно по 8% набирають кандидатки Марія Селак Распудіч та Іванна Кекін. Інші чотири кандидати набрали менше 4%.

Цікаво, що раніше мовилося про те, що фаворит виборів очевидний – це Міланович. Але він і його головний опонент, Приморац, можуть не здобути абсолютної більшості у першому турі. Тож доведеться провести другий тур 12 січня.

Проросійські заяви президента Хорватії

У жовтні Міланович заявив, що "кінця війни не видно, але є загроза виходу війни за межі України". Тому Хорватія не відправить своїх миротворців в Україну в рамках можливої місії НАТО, щоб не зашкодити національним інтересам. Але продовжить надавати Києву гуманітарну допомогу.

Міністр оборони Хорватії Іван Анушич обурився цими словами. На його думку, таким чином Хорватія стає схожою на Сербію та Угорщину, які публічно підтримують Росію. Будапешт викликав посла Хорватії для пояснень.