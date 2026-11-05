У Трампа начинаются большие проблемы: почему республиканцы восстают против него и как это повлияет на Украину

Общественный деятель и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус в эксклюзивном интервью проанализировал итоги промежуточных выборов в Конгресс США, которые обернулись катастрофой для Дональда Трампа. По словам эксперта, сокрушительное поражение заставит Трампа кардинально изменить риторику в отношении Украины, ведь выборы стали своеобразным референдумом против его политики заигрывания с диктаторами

Политическое землетрясение в США может заставить Дональда Трампа играть по новым правилам. Потеря контроля над Конгрессом, расследования в отношении его окружения и недовольство части республиканцев способны существенно ограничить возможности президента – в том числе и в вопросах, касающихся Украины и России.

Общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему результаты промежуточных выборов стали серьезным ударом для Трампа, как Конгресс может повлиять на его политику и получит ли Украина больше поддержки от Вашингтона.

"Голубое цунами" и потеря Техаса: приговор политике изоляционизма

Результаты выборов продемонстрировали беспрецедентную тенденцию: республиканцы понесли потери даже в своей главной цитадели – Техасе. Впервые за много лет штат потерял посты губернатора, вице-губернатора, место в Сенате и шесть мандатов в Палате представителей.

Единственным исключением стала Флорида под руководством губернатора Рона ДеСантиса, которая сохранила свои позиции, что делает его одним из главных претендентов на лидерство в партии в будущем.

Американские избиратели, в частности критически важный электорат из 34 миллионов независимых избирателей, голосовали не против конкретных конгрессменов или сенаторов, а непосредственно против фигуры Трампа. Его политика, сочетавшая изоляционизм, коррупционные скандалы (в частности, финансовые связи его зятя Джареда Кушнера с арабскими странами) и заигрывание с диктаторами, оттолкнула умеренный электорат.

Даже позитивные шаги во внутренней политике, такие как борьба с наркотрафиком или закрытие границ для нелегалов, утонули на фоне внешнеполитических провалов и морального аспекта его решений.

Полное интервью с Борисом Пинкусом: смотреть видео

Двухпартийная коалиция: как Конгресс будет защищать Украину

Для Украины результаты американских выборов открывают новое окно возможностей. До сих пор многие республиканцы хранили молчание, опасаясь, что критика лидера партии накануне выборов оттолкнет избирателей. Теперь, когда расчет на лояльность к Трампу не оправдался, рейгановское крыло Республиканской партии готово к открытому сотрудничеству с умеренными демократами.

В Конгрессе уже формируется мощная двухпартийная инициатива. Республиканец Брайан Фицпатрик и демократ Ричард Блюменталь продвигают законодательные акты, которые жестко ограничивают возможности любых кулуарных договоренностей с Россией. В частности, речь идет о запрете торговли с Россией и блокировании поставок российского дизельного топлива. Юридические предупреждения уже разосланы всем компаниям, причастным к транспортировке или переработке российских нефтепродуктов, что заставило танкеры разворачиваться еще по пути в США.

Эти шаги фактически связывают руки Трампу в его попытках играть роль "посредника" между Киевом и Москвой. Конгрессмены четко дают понять: любые контакты с путинским окружением с целью экономических сделок будут заблокированы на законодательном уровне.

Вынужденная трансформация Трампа и кадровый кризис

Осознавая масштабы политической катастрофы и угрозу многочисленных расследований, Дональд Трамп уже начал менять свою риторику. В первых послевыборных интервью на Fox News он неожиданно отказался от привычной агрессивной тональности, поздравил демократов с победой и заявил о готовности сотрудничать с ними по большинству вопросов, кроме иранской ядерной программы.

Эта смена тона вынуждена обстоятельствами. Впереди Трампа ждут два года жесткого противостояния с Конгрессом, где комитеты будут возглавлять демократы. Это неизбежно приведет к новым слушаниям и расследованиям в отношении его окружения.

Уже сейчас прогнозируется массовый отток кадров из его команды. Ожидается, что в ближайшее время свои посты могут добровольно покинуть ключевые фигуры, чтобы избежать репутационных потерь и процедур импичмента.

Чтобы сохранить остатки политического наследия, Трамп будет вынужден подстраиваться под новый двухпартийный консенсус. Это означает, что в ближайшее время можно ожидать публичных заявлений в поддержку Украины и одобрения действий украинского руководства, ведь Республиканской партии крайне важно доказать, что она не является "партией одного лидера", а остается институтом, приверженным демократическим ценностям.

Сигнал для Кремля: почему заморозка войны невозможна

Изменение политического ландшафта в Вашингтоне вызвало серьезное беспокойство в Москве, Пекине и Тегеране. Экстренные консультации представителей этих стран свидетельствуют о том, что "ось диктатур" не ожидала такого стремительного падения влияния изоляционистов в США.

Расчет Кремля на то, что паралич американской власти позволит навязать Украине мир на условиях капитуляции, потерпел крах. Любые переговоры, целью которых является сдача украинских территорий, обречены на провал. Позиция Киева остается неизменной: никаких территориальных уступок, гарантии безопасности и предоставление оружия для самообороны.

Новый состав Конгресса будет склонять администрацию к усилению давления на Россию. Единственным действенным механизмом сдерживания путинского режима остается позиция силы: ужесточение санкций, продолжение ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре и бесперебойные поставки вооружения Украине.

В то же время Вашингтону придется пересмотреть стратегию в отношении Китая, который остается главным экономическим донором российской военной машины, и Ирана, чей военный потенциал представляет прямую угрозу глобальной безопасности.