У Трампа починаються великі проблеми: чому республіканці повстають проти нього та як це вплине на Україну

Політичний землетрус у США може змусити Дональда Трампа грати за новими правилами. Втрата контролю над Конгресом, розслідування проти його оточення та невдоволення частини республіканців здатні суттєво обмежити можливості президента – зокрема й у питаннях, що стосуються України та Росії.

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Громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, чому результати проміжних виборів стали серйозним ударом для Трампа, як Конгрес може вплинути на його політику та чи отримає Україна більше підтримки від Вашингтона.

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"Блакитне цунамі" та втрата Техасу: вирок політиці ізоляціонізму

Результати виборів продемонстрували безпрецедентну тенденцію: республіканці зазнали втрат навіть у своїй головній цитаделі – Техасі. Вперше за багато років штат втратив посади губернатора, віцегубернатора, місце в Сенаті та шість мандатів у Палаті представників.

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Єдиним винятком стала Флорида під керівництвом губернатора Рона ДеСантіса, яка зберегла свої позиції, що робить його одним із головних претендентів на лідерство в партії у майбутньому.

Американські виборці, зокрема критично важливий електорат із 34 мільйонів незалежних виборців, голосували не проти конкретних конгресменів чи сенаторів, а безпосередньо проти фігури Трампа. Його політика, яка поєднувала ізоляціонізм, корупційні скандали (зокрема, фінансові зв'язки його зятя Джареда Кушнера з арабськими країнами) та загравання з диктаторами, відштовхнула поміркований електорат.

Навіть позитивні кроки у внутрішній політиці, такі як боротьба з наркотрафіком чи закриття кордонів для нелегалів, потонули на тлі зовнішньополітичних провалів та морального аспекту його рішень.

Повне інтерв'ю з Борисом Пінкусом: дивитись відео

Двопартійна коаліція: як Конгрес захищатиме Україну

Для України результати американських виборів відкривають нове вікно можливостей. Досі багато республіканців зберігали мовчання, побоюючись, що критика лідера партії напередодні виборів відштовхне виборців. Тепер, коли розрахунок на лояльність до Трампа не виправдався, рейганівське крило Республіканської партії готове до відкритої співпраці з поміркованими демократами.

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У Конгресі вже формується потужна двопартійна ініціатива. Республіканець Браян Фіцпатрік та демократ Річард Блюменталь просувають законодавчі акти, які жорстко обмежують можливості будь-яких кулуарних домовленостей з Росією. Зокрема, йдеться про заборону торгівлі з Росією та блокування постачань російського дизеля. Юридичні попередження вже розіслані всім компаніям, причетним до транспортування чи переробки російських нафтопродуктів, що змусило танкери розвертатися ще на шляху до США.

Ці кроки фактично зв'язують руки Трампу в його спробах грати роль "посередника" між Києвом та Москвою. Конгресмени чітко дають зрозуміти: будь-які контакти з путінським оточенням з метою економічних оборудок будуть заблоковані на законодавчому рівні.

Вимушена трансформація Трампа та кадрова криза

Усвідомлюючи масштаби політичної катастрофи та загрозу численних розслідувань, Дональд Трамп уже почав змінювати свою риторику. В перших післявиборчих інтерв'ю на Fox News він несподівано відмовився від звичної агресивної тональності, привітав демократів із перемогою та заявив про готовність співпрацювати з ними з більшості питань, окрім іранської ядерної програми.

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Ця зміна тону є вимушеною. Попереду на Трампа чекають два роки жорсткого протистояння з Конгресом, де комітети очолюватимуть демократи. Це неминуче призведе до нових слухань та розслідувань щодо його оточення.

Вже зараз прогнозується масовий відтік кадрів з його команди. Очікується, що найближчим часом свої посади можуть добровільно залишити ключові фігури, щоб уникнути репутаційних втрат та процедур імпічменту.

Щоб зберегти залишки політичної спадщини, Трамп буде змушений підлаштовуватися під новий двопартійний консенсус. Це означає, що найближчим часом можна очікувати публічних заяв на підтримку України та схвалення дій українського керівництва, адже Республіканській партії критично важливо довести, що вона не є "партією одного лідера", а залишається інституцією, відданою демократичним цінностям.

Сигнал для Кремля: чому заморожування війни неможливе

Зміна політичного ландшафту у Вашингтоні викликала серйозне занепокоєння в Москві, Пекіні та Тегерані. Екстрені консультації представників цих країн свідчать про те, що вісь диктатур не очікувала такого стрімкого падіння впливу ізоляціоністів у США.

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Розрахунок Кремля на те, що параліч американської влади дозволить нав'язати Україні мир на умовах капітуляції, зазнав краху. Будь-які переговори, метою яких є здача українських територій, приречені на провал. Позиція Києва залишається незмінною: жодних територіальних поступок, гарантії безпеки та надання зброї для самооборони.

Новий склад Конгресу схилятиме адміністрацію до посилення тиску на Росію. Єдиним дієвим механізмом зупинки путінського режиму залишається позиція сили: посилення санкцій, продовження ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі та безперебійне постачання озброєння Україні.

Водночас Вашингтону доведеться переглянути стратегію щодо Китаю, який залишається головним економічним донором російської військової машини, та Ірану, чий військовий потенціал становить пряму загрозу глобальній безпеці.