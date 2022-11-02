Выборы в Израиле: лидирует Нетаньяху, выступавший против помощи Украине

В Израиле на выборах в Кнессет лидирует партия бывшего премьера Биньямина Нетаньяху "Ликуд". Чиновник имеет приверженные России взгляды, а недавно он высказался о вероятности поставки оружия Украине.

О лидерстве Нетаньяху свидетельствуют данные эксзитполов. Однако официальные результаты выборов должны быть опубликованы в среду 2 ноября.

К теме Нетаньяху может вернуться к власти в Израиле: как это повлияет на помощь Украине

Результаты эксзитполов

Партия Нетаньяху "Ликуд" набирает 30 мандатов,

на втором месте – партия нынешнего главы правительства Яира Лапида "Эш Атид" с 22 мандатами.

Более того, Нетаньяху провел первые переговоры с лидерами партий правого блока, которые могут войти в его будущую правительственную коалицию, сообщает государственная израильская радиостанция "Кан".

Что это значит для Украины

Израиль по-прежнему отказывался оказывать Украине военную помощь. Президент Владимир Зеленский возмущался из-за такой позиции страны. Правда, СМИ утверждали, будто Израиль предоставлял разведывательные данные по иранским беспилотникам.

Впрочем, если премьером снова станет Нетаньяху, ситуация может ухудшиться еще сильнее. В октябре чиновник высказался, что считает нынешнюю политику Израиля в отношении украинско-российской войны "благоразумной". Он почему-то думает, если Израиль передаст Украине оружие, оно может оказаться в руках Ирана.

Может заинтересовать – Путин разозлил Израиль, будет ли оружие для Украины: видео

Нетаньяху уже был премьер-министром Израиля с 1996 по 1999 и с 2009 по 2021 годы. Это самый длинный срок из всех политиков, занимавших этот пост в истории Израиля.