Российский интерес: чего ожидать от предстоящих выборов в Молдове

Осенью Молдова будет выбирать нового президента и предстоящая кампания станет показательной в контексте российских перспектив реванша в стране, которая имеет стратегическое значение для украинских экономических, логистических и безопасных интересов. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Российский интерес в Молдове

Российские чиновники и спецслужбы активизировали свои усилия, чтобы вернуть Молдову в орбиту собственного влияния и показать эффективность на территории так называемого постсоветского пространства.

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Особое значение потенциальный политический успех имеет для представителя президентской администрации Дмитрия Козака, который несколько выпал из обоймы и уже не кажется лицом, имеющим решающее влияние на российскую политику в восточноевропейском регионе.

Выборы в Молдове могут расцениваться им, как спасательный круг и демонстрация "победы" для Кремля, своеобразным билетом для восстановления ранее утраченных позиций одного из кураторов российской региональной политики.

Также выборы станут индикатором профпригодности российских спецслужб, особенно печально известной 5 службы ФСБ. Заместитель руководителя службы Дмитрий Милютин часто посещал Кишинев с целью формирования там широкой агентурной сети. С высокой вероятностью, предстоящий избирательный цикл станет неким "краш-тестом" на предмет того, насколько российские силовики влияют на внутренние процессы в Молдове.

Пророссийский президент

Амбициозные реваншистские планы Кремля испытывают определенные проблемы уже на старте. В информационном пространстве активно продвигается идея о необходимости избрания единого политического деятеля, который должен противостоять Майе Санду и победить ее во втором туре, благодаря совместным усилиям оппозиции.

Однако до сих пор "избранного кандидата" не нашли. В дополнение, различные группы влияния предпочитают получить первенство в противостоянии с молдавской властью, а значит освоить российские бюджеты на выборы и стать основным коммуникатором с Кремлем.

Олигарх Илан Шор, который проводит съезды собственного политического блока в Москве, настаивает на том, что оппозиция должна объединиться вокруг его представителя. В свою очередь, лидер социалистов Игорь Додон, вдохновенно ища оптимальную кандидатуру, кулуарно ведет собственную игру, в основе которой сохраняется намерение принять участие в кампании. Кроме того, социология ставит его на второе место в рейтинге молдавских политиков.

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Складывается впечатление, что даже гипотетическая победа Додона не выгодна для Шора. Он заинтересован в монополизации пророссийского электорального поля и такой популярный и узнаваемый конкурент как экс-президент – будет создавать для Шора только проблемы. Можно допустить, что Шор даже откажется поддержать Додона в сценарии, который будет предусматривать прохождение последнего во второй тур. Зачем Шору еще один политик, на которого в Кремле могут сделать ставку и тратить финансовый ресурс? Вопрос риторический.

Идеальный сценарий для россиян

Местом для финальных консультаций по поводу президентской избирательной стратегии может стать экономический форум в Санкт-Петербурге. На площадках мероприятия даже открылся так называемый молдавский павильон. На событие приглашен Додон, который в составе других представителей партии и местных администраций от социалистов, анонсировал свой приезд. Также на форуме должен присутствовать и Шор.

Можно ожидать, что российская сторона попытается приложить усилия для координации молдавских политиков, чтобы принять окончательное решение по кандидату в президенты.

На первый взгляд, идеальным сценарием для всех была бы следующая ролевая модель: Додон идет на выборы, а Шор помогает ему "избирательными сетями" во втором туре, что позволит обойти Санду, в обмен – по результатам парламентских выборов 2025 года обе партии инициируют формирование пророссийского большинства, а фаворитом на премьерский пост будет выступать Шор. Однако не все так просто на практике.

Лучший конкурент для Санду

Лидер социалистов представляется наиболее рейтинговым оппонентом против Санду и отрыв между политиками незначительный. Однако есть как минимум два фактора, которые делают Додона приемлемым оппонентом для действующего президента и могут обеспечить ее переизбрание.

Во-первых, электоральные рамки Додона и антирейтинг. Политик четко дрейфовал в сферу пророссийского электората, что наряду с неоднозначным отношением к нему избирателей центристского направления, не будет побуждать условно нейтральных граждан Молдовы голосовать за него во втором туре.

Во-вторых, диаспора за рубежом. Все известные социологические замеры не учитывают указанный фактор, когда дают незначительный отрыв Санду. На практике, голоса молдаван в разных уголках мира, станут важным элементом потенциальной победы действующего президента.

Именно поэтому, часто можно встретить экспертные мнения по поводу того, что Додон самый удобный вариант против Санду и она одержит над ним победу.

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При таких обстоятельствах, если россияне стремятся победить на президентских выборах им лучше уговорить Додона отказаться от участия в них и найти более нейтральный вариант. Удастся ли Кремлю? Сложно ответить.

Для начала, не факт, что Додон не имеет поддержки отдельной "кремлевской башни", которой может выступать уже упомянутый Козак. Последний активно коммуницировал с экс-президентом ранее и может рассматривать его как свой "счастливый билет" в обеспечении пророссийского реванша в Молдове. В таком ракурсе вариант с Додоном может быть индивидуально лучшим для Козака, чем тот же Шор, который ведет собственную игру.

Еще один аргумент "против" – планы самого Додона. Да, российская сторона может надавить на него, но закрыть в Москве до окончания президентской кампании – вряд ли. Додон понимает, что для его частных интересов лучше идти на выборы, чтобы поддерживать рейтинги и дальше вести партию в парламент. Вопреки всем рекомендациям извне, банально он может принять собственное решение.

Избирательный прогноз

Конечно, сложно давать четкие прогнозы, однако можно предположить, что в случае принятия решения Додоном идти на выборы, он пройдет во второй тур вместе с Санду, где проиграет. Любой другой пророссийский кандидат также не будет выглядеть фаворитом. Есть высокая вероятность того, что Санду удержит пост.

Альтернативный приоритет России в первом раунде избирательного цикла – сорвать референдум о европейском будущем Молдовы, который одновременно будет проходить с выборами. Низкий уровень явки или отрицательное голосование могут стать "утешительным призом" для России на фоне потенциального переизбрания Санду.

Другая стратегическая цель – парламентские выборы 2025 года, где российская сторона может сделать ключевую ставку. Почему?

Ответ простой: "Действие и солидарность" не удержит монобольшинство, а все пророссийские силы в совокупности (Партия социалистов, коммунисты, блок "Победа") могут набрать в ориентировочном диапазоне 45%.

Интересно В чем слукавили США

Сформировать пророссийское большинство и правительство – это настоящая мечта, которая позволит России перехватить власть в Молдове и поставить президента Санду в жесткие рамки.

Проевропейская оппозиция

Стоит заметить, что для обеспечения цели, Кремлю нужна поддержка других оппозиционных сил, которые не ограничены пророссийским электоральным полем.

На уровне экспертных комментариев часто бытует мнение о попытках России договориться с другими политическими группами влияния Молдовы, среди которых Ирина Влах, Ион Кику, Ион Чебан, чтобы те действовали совместно против Санду, но в интересах Москвы.

Пока что незаметны фундаментальные признаки того, что России удалось достичь успехов. Индикатором такого предположения является поиск единого кандидата на президентскую кампанию. Выглядит так, что Кику не разделяет идею оппозиционного единства и пойдет сам на выборы или делегирует другого представителя собственной партии.

Примар Кишинева Чебан нивелировал все прогнозы экспертного сообщества, что видело в нем кандидата центриста на президентских выборах, которого кулуарно будут поддерживать пророссийские силы. Он отказался баллотироваться и поставил в неудобное положение сторонников подобной версии.

Чебан производит впечатление субъектного игрока, который ориентирован на использование результатов работы в столице, как площадки для развития собственного политического проекта в национальном масштабе. Он активно контактирует с западными дипломатами, налаживает коммуникацию на уровне европейских социалистов. В таких условиях, входить в условную орбиту влияния российских сил будет выступать существенной политической ошибкой.

В любом случае важное значение будет играть позиция альтернативных политических сил ориентировочно центристского направления в 2025 году. Тогда может сформироваться ситуация, при которой ни один лагерь не будет иметь достаточно голосов для коалиции, что будет предоставлять "золотую акцию" другим партиям, которые пройдут в парламент.

Выводы для Украины

Избирательный цикл в Молдове – это шанс России спровоцировать политическую дестабилизацию в Молдове и создать условия для реванша. В интересах Украины, чтобы подобный план провалился.

Лучший сценарий – это переизбрание Санду в 2024 году и формирование парламентской коалиции в 2025 (например, если "Действие и солидарность" сформирует большинство из MAN). Любое другое развитие событий грозит существенными внутренними проблемами для соседней страны, значение которой для Украины – трудно переоценить.